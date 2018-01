Bořil o odchodech Altintopa a dalších: Dobří kluci, ale takový je fotbal

Bořil tehdy jako talentovaný mladík strávil ve Viktorii sezonu 2010/11 ve druhé lize a následně se po půl roce v té první vrátil do Mladé Boleslavi.

„Pan Trpišovský tenkrát dělal asistenta Martinu Pulpitovi. Teď na mě působí dobře,“ popsal první dojmy na trenéra, který ve Slavii před Vánoci nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého.

Překvapila vás změna trenéra?

Říkalo se to, no. Takový je fotbal, my s tím nic neuděláme. Stalo se.

Spekulace o pozici kouče Šilhavého jste v závěru podzimu vnímali?

Vnímali jsme to, bylo to všude. Chtěli jsme uspět, ale nepodařilo se nám pár zápasů a vedení se takhle rozhodlo, což respektujeme.

Slavia oznámila, že nepočítá s triem Ruslan Rotaň, Halil Altintop, Dušan Švento. Překvapilo vás, že došlo zrovna na tyto hráče?

Nevím, co k tomu říct. Byla a jsou to velká jména, ale nějak se nám všem nedařilo. Že odešli, jsem se dozvěděl až před tréninkem. Je to škoda, byli to dobří kluci, ale takový je fotbal.

Probírali jste v kabině případné obměny v kádru?

Vůbec, byla dovolená, nikdo to neřešil. Uvidíme, co bude. Jestli někdo přijde, nebo odejde, to neřešíme.

Máte větší šanci v sestavě, když se s koučem Trpišovským znáte ze Žižkova?

To rozhodně ne. (úsměv) Každý začíná od nuly, každý má příležitost.

Máte za sebou první trénink pod prvním trenérem, byly znát nějaké změny, novinky?

Každý kouč má nové metody. Myslím, že na první trénink to bylo kvalitní. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Slyšel jsem, že se budou běhat kilometry, tak uvidíme.

Jen počasí na úvod asi nic moc, že?

Trošku jsme zmokli, i pár krup na nás spadlo. Myslím, že Miňa Stoch to měl asi nejhorší. (smích) Ale dobrý na první trénink.



Těšíte se, až v pátek utečete do tepla?

Určitě, do Španělska se těšíme. Kdyby tady bylo takové počasí pořád, tak by se nám trénovalo asi špatně.