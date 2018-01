Chtěli bychom se blížit totálnímu fotbalu, prohlásil Trpišovský

V souvislosti s příchodem do Slavie se hovoří o triu Kúdela, Kolář, Coufal, konkrétní však Trpišovský být nechtěl.

„Nějaká jména z těch tří jsou správná, některá ne,“ usmíval se bývalý kouč Slovanu po prvním tréninku v novém působišti. Na umělé trávě ho se třiadvacetičlenným výběrem přivítalo nevlídné deštivé počasí s krátkým krupobitím.

„Jsme na to s realizačním týmem zvyklí z Liberce, proti tomu, co se občas dělo tam, je to ještě mírumilovné. Rolby během tréninku, sníh, kličkování mezi bagry,“ líčil Trpišovský.

Nezvažoval jste, že byste trénink ukončil nebo přerušil?

To určitě ne. Znamenalo by to, že z něčeho utíkáme, to by asi nebyl dobrý první den. Fotbalisti nejsou z cukru, hodně toho vydrží.

Jak jste se představil hráčům v kabině?

Moc jsem se nepředstavoval, všichni se známe. Oni mě znají, já podstatnou část z nich jsem trénoval a potkávali jsme se jako soupeři. Řekli jsme si jen nějaké základní vize, pak máme každý den spoustu času spolu hovořit. Bylo takové obecné.

Před začátkem přípravy odešel Halil Altintop, Ruslan Rotaň a Dušan Švento. Rozhodlo se o tom před vaším příchodem?

První nástřel byl před mým příchodem a já jsem se s ním ztotožnil. Bylo to rychlé.

Jak se kádr blíží vašemu ideálu?

Máme za sebou teprve první den, záběhový trénink. Samozřejmě na papíře to nějak vidím, jména napsaná mám. Na některých postech v tuto chvíli je konkurence obrovská, třeba v útoku jsou čtyři výborní útočníci, byť typologicky odlišní. Naopak na křídelních pozicích tolik hráčů není. Chceme hlavně dobře poznat mužstvo.

Jakou hrou se budete chtít prezentovat?

Chtěli bychom se blížit totálnímu fotbalu, bránit v jedenácti lidech, útočit v jedenácti. Rozestavení je potom detail. Důležité je pojetí. Jestli z toho vypadne 3-5-2, 4-4-2, nebo 4-1-4-1? Uvidíme, důležité pro nás budou principy hry, které bychom chtěli hráčům vštěpovat od prvního dne.

Jak dlouhý je proces vštěpování principů totálního fotbalu?

Musíme to zvládnout do prvního kola. Určitě to budou doprovázet nějaké porodní bolesti, ale výhoda je, že máme šest týdnů, dvě soustředění, vytvořené maximální podmínky k tomu, abychom to zvládli. Hráči toho mají hodně za sebou, byli v národních týmech, hráli evropské ligy a kopat umí. Bude na nás, abychom jim to dobře vysvětlili a aby oni to dobře dělali.

Předtím jste odmítl Spartu a Plzeň, co hrálo hlavní roli v tom, že jste tentokrát z Liberce odešel?

Nechtěl bych říkat přímo odmítl, spíš to bylo tak, že jsem byl někde, kde jsem byl strašně spokojený. Ani teď se mi neodcházelo jednoduše. Ale Honza Nezmar mě přivedl do Liberce a vyhodnotilo jsem si to tak, že když jsem s ním přišel, tak bych s ním měl i odejít. Navíc je po dvou a půl letech ideální čas. K tomu výzva práce v obrovském klubu, pokračování s Honzou Nezmarem, což vnímám jako obrovskou výhodu.

V čem ta výhoda spočívá?

Že se s Honzou známe dlouho, ví, s jakým mužstvem pracujeme, jaký fotbal chceme hrát.

O čem ještě mluvil O svém předchůdci: Nechci se vracet k tomu, co bylo. Byla to práce jiných, kterou hrozně obdivuju. Jarda Šilhavý tu odvedl obrovskou práci, získal titul, postoupili do Evropy, to tady nebylo. O požadavcích na gólmany: Je důležitá práce nohama, hra za obranou. Pomocí tréninku a videozáznamů na tom pracují trenéři brankářů. Když k nám do Liberce přišel Martin Dúbravka, tak nebyl zvyklý hrát nohama za obranou, učil se to a naučil se to. Tomáš Koubek také, Ondra Kolář naposledy též, také v tom měl rezervy.

Jak budete postupovat při posilování kádru?

Když to bude zahraniční hráč, tak musíme být přesvědčení o tom, že přijde do základní sestavy, že musí hrát. I to byl důvod, proč někteří hráči skončili. Myslím, že zahraniční hráč musí být buď top talent, nebo hráč, který hraje. Poohlížíme se po českých hráčích, ať už tady v Česku, nebo v zahraničí. Mám zkušenosti z Liberce, že česká liga je náročná. Neříkám, že je skvěle vybavená, nebo že se na ni skvěle kouká, ale není jednoduché ji hrát. V poslední době to spousta zahraničních hráčů poznala.

VIDEO: Kroupy a Trpišovský. Slávisté poprvé trénovali v novém roce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V čem je náročná?

Hodně se běhá, je hodně soubojů, náročné na fyzičku, kontakty. Ten fotbal je jiný, poznáváme to dnes a denně. Když lítáme na zahraniční kempy, tak s týmy hrajeme vyrovnané zápasy a pak liga je o něčem jiném. Hráči potřebují adaptaci, proto je důležité, aby to byli čeští hráči, kteří ligou prošli, a nebo cizinci, kteří působí v kvalitních soutěžích a jsme o nich stoprocentně přesvědčení. A abych to doplnil, tak je tu spousta kvalitních hráčů a v tuto chvíli není nutné, aby sem teď hned někdo přišel.

V Liberci jste prý často celé noci probděl, bude to teď ve Slavii lepší?

Záleží. Když nám někoho nalosují, tak na něj koukám do noci a do rána, abych soupeře co nejlíp poznal. U videa trávím hodně času, dívám se zpětně i na naše tréninky. Proto jsem přivedl i svého videotechnika. Snad díky početnému realizačnímu týmu tolik probdělých nocí nebude.