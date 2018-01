Další talent pro Slavii. Přichází mladý bosenský střelec Rondič

Jde o druhý slávistický přestup od nástupu trenéra Jindřicha Trpišovského. A loňský mistr znovu hledí do budoucnosti, po devatenáctiletém slovenském brankáři Martinu Vantrubovi přichází o rok mladší ofenzivní středopolař či útočník z Bosny a Hercegoviny.

Rondič je bosenský reprezentant do 19 let. Dosud hrál za FK Sarajevo a za podzim dal 16 gólů, což z něj udělalo nejlepšího střelce juniorské ligy. K tomu navíc přidal sedm asistencí.

Usilovaly o něj i kluby z Belgie a Rakouska, Rondič se ale rozhodl pro Slavii.

„Jsem šťastný, že jsem podepsal první profesionální smlouvu s největším českým klubem. Jsem nadšený z toho, jaké má klub podmínky, jak pracuje, a věřím, že to bude velký krok v mé kariéře,“ uvedl Rondič pro server klix.ba.

U podpisu smlouvy s Rondičem nechyběl šéftrenér slávistické akademie Jiří Plíšek, který má na Bosnu těsné vazby. V roce 2004 koučoval tamní Željezničar Sarajevo, odkud do Čech přivedl Edina Džeka. Dnes už celosvětově známý útočník AS Řím se z Teplic dostal do Wolfsburgu, posléze působil v Manchesteru City.

„Imat Rondič prošel před svým příchodem důkladným skautováním, následně zde byl v závěru podzimu na testech. Po důkladném rozboru jsme se rozhodli pro jeho příchod k nám,“ vysvětlil na slávistickém webu Plíšek.

Jeho jméno je mimo jiné spojené s přestupy Aidina Mahmutoviče, Jasmina Ščuka či Admira Ljevakoviče.