Čtyřicet procent k ideálu. Chybí víc klidu v rozehrávce, říká Hušbauer

Jaká byla příprava s novým koučem?

Náročnější. Pro styl, který chce trenér hrát, potřebujeme větší kondici. Takže ze začátku jsme dělali na kondici a až pak i na rozestavení a stylu. Je náročný, uvidíme, jak to bude fungovat. Bude důležité chytit začátek. Věřím, že to bude klapat. Ale je možné, že první zápasy nebudou ideální.

Trenér Trpišovský říkal, že adaptace na styl, který chce praktikovat, zabere přibližně dva měsíce. Dá se třeba procentuálně vyjádřit, jak na tom jste?

Myslím, že tak na šedesáti procentech. Čtyřicet nám schází k tomu, aby to bylo úplně dokonalé. V Ostravě bylo vidět, že nám chybí víc klidu v rozehrávce. Ve stylu, který chceme hrát, čili spíš hodně kombinovat a nenakopávat, nám hodně pomáhá gólman Ondřej Kolář, ale bylo vidět, že v rozehrávce ještě nebyl klid. Panikařili jsme, dávali jsme to zase dlouhé... Ale věřím, že hra po zemi bude naše velká zbraň. Jihlava i jiné týmy budou hrát z bloku, bude to dobývání a jsme na něj připravení.

V čem je pro vás jako pro středového hráče největší změna?

Musím se víc zapojovat do ofenzivy i defenzivy, víc nabíhat, víc toho oběhat. Když budeme chtít hrát presink, tak být hodně vysoko. Když to soupeř pošle dlouhé za naši obranu, což na nás asi budou často hrát, návraty budou nepříjemné. Šedesát nebo sedmdesát metrů... Jinak změna to nijak velká úplně není.

Kouč Trpišovský i sportovní ředitel Jan Nezmar mluvili o titulu opatrně, naopak třeba Lukáš Pokorný řekl, že byste byli srabi, kdybyste na něj nemysleli. Co váš postoj?

Vidím to tak, že se budeme soustředit jen na sebe, vyhrávat zápasy a záleží, jak je bude zvládat Plzeň. Ale bude to těžké, čtrnáct bodů je dost. Pro nás je důležité vyhrát pohár a soustředit se na druhé místo. Když se nám bude dařit a Plzeň bude ztrácet, tak nad tím třeba pět kol před koncem můžeme přemýšlet. Ale v tuto chvíli myslíme na udržení druhého místa a na to, abychom hráli fotbal, jaký chceme.

Je největším soupeřem o druhé místo Sparta, Liberec či Olomouc?

Sparta zase posílila, přišli zahraniční hráči, bude to velký konkurent. Nechali si trenéra, věří té cestě. Budou silnější, než byli posledního půl roku. U Olomouce nikdy nevíte. Měli dobrý podzim, teď ho mít nemusí. Odešel jim dobrý útočník Chorý do Plzně, záleží, co to s nimi udělá. Nejsou pod tlakem, jako my nebo Sparta, musí se s nimi počítat. Totéž platí pro Liberec.