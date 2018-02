Trpišovský: Chceme pohár a nejvíc bodů ze všech, ale musíme být trpěliví

Během zimní přípravy hráčům vštěpoval své požadavky, tráví s nimi hodiny u videa a vychytává chyby. Trenér Jindřich Trpišovský ještě neodhalil všechny, před sobotním utkáním 17. kola s Jihlavou však věří, že je Slavia na dobré cestě.

„Neříkám, že už jsme zvládli všechno, protože zkrátka jde o práci s novým týmem, novými fotbalisty. Chvilku to bude trvat, ale jsem spokojený, jak k tomu tým přistoupil, jak pracoval, jak se chtěl zlepšovat,“ řekl na tiskové konferenci před začátkem jarní části nejvyšší soutěže.

Máte za sebou přípravu s novým týmem. Byly problémy s adaptací na styl hry větší, či menší, než jste očekával?

Menší. V některých zápasech jsme dostávali hodně gólů, ale od toho příprava je. Jsem rád, že jsme hráli s těžkými soupeři, že jsme ty góly dostali, že jsme udělali chyby, protože pak je šance si je ukázat na videu a problémy vychytat. I proto jsme hráli trošku vabank, dali jsme přes dvacet gólů, sedmnáct dostali. Jsem příjemně překvapený, jak je tým pracovitý, hladový, jak vstřebává informace. Nároky na hráče máme velké a jsem hrozně spokojený z jejich přístupu. Cítím z nich, že se chtějí učit.

Jak dobře jste na začátek fotbalového jara připravení?

To ukáže ostrý start. Změn je hodně, styl je hodně náročný, někteří hráči se s tím nesetkali, jiní to nehráli. Při generálce v Ostravě jsme ze dvou šancí dostali dva góly, je jednodušší trestat do otevřené obrany a soupeři to trestají. Porodní bolesti to přinese, možná nějaké přestřelky, ale nesmíme z toho uhnout a musíme to vypilovat. I proto jsme hodinu u videa, protože chyb je strašně moc. Až budeme na sto procent připravení, bude video deset minut.

Co Slavii momentálně nejvíc bolí?

Určitě zakládání útoků. Někdy volíme špatné řešení, máme jiné postavení, hodně hráčů nahoře v ofenzivě. Nutíme zadní hráče – brankáře, stopery, beky – útoky zakládat, plnit třeba roli záložníků a ne vždy zvolíme ideální řešení. Někdy jsme víc nebezpeční sami sobě než soupeři. Ale patří to k tomu, vždycky se hůř řídila ofenziva než defenziva. Chceme nabídnout šance, góly, střely, aby se něco dělo. Na to chtějí lidi chodit. Víme, že budou infarktové situace, ale bez toho to nepůjde. Musíme být trpěliví. Plus nějaké činnosti v defenzivě a přepínání do obranné fáze nás trápí.

Jak daleko jste ve svých představách, musel jste z nějakých požadavků prozatím slevit?

Netajili jsme se tím, že bychom chtěli používat dvě rozestavení, časem umět i v utkání přecházet z jednoho do druhého. Tohle je bod, který jsme zatím museli odložit. Máme v plánu 3-5-2, ale zabývali jsme se tím jen první přípravné utkání a zhruba dva tréninky. Přípravné období není moc dlouhé, zaměřovali jsme se na kondici, přechod do ofenzivy, výstavbu hry... Museli jsme vstřebat základní principy hry a tohle je věc, ke které se chceme vrátit. Třeba už v průběhu jara.

Do jaké míry máte jasno o základní sestavě na sobotu?

Vzhledem ke kvalitě kádru, zdraví a výkonům v tréninku to nic jednoduchého není. Zimní příprava byla hodně náročná, forma hráčů se mění podle únavy, někdo byl připravený líp, jiný hůř. Někdo naše požadavky vstřebává rychleji, někdo pomaleji. Tak to bývá. Mám kostru týmu, která se rýsovala během přípravy, na to chceme navázat. Jsme přesvědčení o osmi postech a na třech vybíráme.

Máte už rozhodnuto o rozestavení na zápas s Jihlavou?

Něco napověděla generálka. Půjde o čtyřobráncový systém a budou dva ofenzivní hráči, ať už dva útočníci, nebo forvard s podhrotovým hráčem. Musíme si ještě vyhodnotit dnešní trénink. V Ostravě se navíc někteří hráči předvedli, třeba Pavel Bucha. Zamíchali nám trochu kartami.

Mluvil jste o Pavlu Buchovi, jak zapadá do systému, jak se mu povedla příprava?

(Vedle sedící sportovní ředitel Jan Nezmar s úsměvem prohodí: „Moc ho nechval.“) Když jsme začínali, měl odejít na předběžně domluvené hostování. Zarazili jsme to, protože jsme Pavla chtěli vidět, znali jsme ho z juniorky. Je vychovaný na dobrých principech, a tím, jak nemluví, tak asi daleko víc vnímá. Rozmluvil se postupně, místo žádného slova za týden začal říkat dvě a mezi kluky zapadl. Dělá velký progres. Hodí se nám do systému, používá obě nohy, je hodně fotbalový, pracuje na velkém prostoru a rychle se rozhoduje, což je pro hru velmi důležité. Je momentálně v užším kádru.

Sportovní ředitel Nezmar zmínil, že chcete dát všem hráčům šanci. Existuje přesto někdo, kdo k šanci má aktuálně daleko?

Třeba před čtrnácti dny byli někteří hráči daleko, shodou okolností právě oni pak udělali velký progres. Bylo to vidět i v Ostravě, když vystřídali. A také jak vypadají v tréninku. Někteří hráči měli problémy, třeba Kuba Hromada neměl letní přípravu, pak byl zraněný, začínal de facto od nuly. Například Sobol má handicap, že nerozumí ani česky ani anglicky. Tyhle věci jsme se postupně snažili vychytávat. Ne každý měl stejnou startovací čáru, ale hráči s největším deficitem se zlepšili, viz Bucha.

To je dobré znamení, ne?

Jo, cítil jsem z hráčů, že k tomu dobře přistupují, že se snaží zlepšovat. Měli jsme videa a ti, kteří zrovna nehráli, seděli v první řadě a doptávali se na určité věci. To jsou takové střípky. Kvalita hráčů je velká a o to rychleji se zlepšují.

Jsou před startem druhé části sezony všichni hráči zdraví, připravení?

Zdravotně jsme na tom velmi dobře, dnešní trénink absolvoval kompletní kádr jedenadvaceti hráčů a tří brankářů. Nikdo není na marodce. Někteří dohání tréninkové manko, protože v přípravě problémy měli. Limitují nás u některých akorát drobné příznaky nachlazení, ale s doktory je zvládáme zažehnat.

Vy osobně proti Jihlavě nemáte dobrou bilanci, s Libercem jste ji porazil jen jednou.

Není to moje oblíbená destinace, i s Viktorkou Žižkov jsem tam hrál 3:3. Nicméně ideální čas to zlomit, chtěli bychom předvést to, na čem jsme šest týdnů pracovali. Aby byly vidět charakteristické rysy hry, kterou chceme hrát. Hráči, fanoušci, zkrátka všichni chceme, aby to už začalo. První zápas je ale vždy takový nervóznější.

Plzeňský náskok na čele je téměř nedostižný. Kdo bude vaším největším soupeřem o druhé místo?

Pro nás je důležité soustředit se na sebe. Chceme najet na nějaký styl hry, chceme pokračovat v práci. S tím musí přijít i sbírání bodů. Naším přáním je vyhrát pohár, mít nějaký týmový úspěch. Dalším cílem je na jaře získat nejvíc bodů ze všech, mít toho „jarního mistra“. A minimálně obhájit příčku, na které momentálně jsme. Chceme hrát ofenzivně, mít utkání pod kontrolou. Chceme vyhrávat.