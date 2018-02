Kdy oslaví Plzeň titul? Oživí Stanciu Spartu? A Trpišovský Slavii?

1 Kdy Plzeň oslaví titul?

Ta otázka zní vůči konkurenci až neuctivě, jenže realita je holt taková. Plzeň může sotva rozfofrovat čtrnáctibodový náskok, zvlášť když do cíle zbývá už jen 14 kroků. Sázková kancelář Tipsport dokonce ani nevypsala kurz na plzeňské prvenství!

Trenér Pavel Vrba nesouhlasí: „Nebude to tak jednoduché, jak si někdo myslí.“ Na druhou stranu vyzývá: „Ligu mistrů jsem si vyzkoušel už dvakrát a chci ji zažít znovu.“ Ano, letos je v sázce přímý postup do vysněné soutěže, která přináší přes 300 milionů korun a neopakovatelné zážitky.

Abychom nezapomněli, Plzeň už do jarní sezony vstoupila, na hřišti Partizanu Bělehrad uhrála nadějnou remízu 1:1 a ve čtvrtek zkusí projít do osmifinále Evropské ligy.

2 Vydrží sparťanům trpělivost?

Na podzim se musel sparťanský majitel Daniel Křetínský rmoutit. Tolik peněz v létě zaplatil, tolik si toho od revolučního projektu sliboval. S italským trenérem Stramaccionim měl zlaté plány. Jenže armáda cizinců v rudých dresech neudělala nic, čím by zaujala. Kromě neochoty obětovat se pro tým.

„Naši fanoušci si zaslouží Spartu, která bude vítězit,“ řekl Andrea Stramaccioni před jarem. Ale jak to udělat, když je Sparta až pátá? Ke zlepšení má pomoci především stomilionový rumunský špílmachr Stanciu, nejdražší hráč v historii ligy. Ale co když to nevyjde a Sparta neposkočí na povinné druhé místo?

3 Probudí Trpišovský Slavii?

I druhý slavný klub z Prahy si vytyčil, že musí skončit druhý, aby se v předkolech popral o Ligu mistrů. Jenže ani Slavia není čitelná. Zatímco na jaře se vyšvihla k titulu, během zimy všechno překopala.

Přišel nový sportovní ředitel (Nezmar), nový trenér (Trpišovský) i noví hráči (Pokorný, Kúdela, Kolář).

NEPOVEDENÝ ZÁPAS. Kouč fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský nebyl po zápase s Petrohradem spokojený.

„Jsem příjemně překvapený, jak je tým pracovitý, hladový a jak vstřebává informace. Nároky na hráče máme velké a jsem spokojený s jejich přístupem. Cítím, že se chtějí učit,“ tvrdí Jindřich Trpišovský. Až ostré zápasy ukážou tvář nové Slavie.

4 Nevyprchá v Olomouci elán?

Senzace podzimu měla jméno Sigma. Pestrý a rychlý fotbal přinesl neokoukaným mladíkům z Olomouce 32 bodů a třetí místo. „Fanoušky i sebe chceme bavit dál,“ pravil obránce Michal Vepřek.

Hned premiéra napoví: v neděli odpoledne proti suverénovi z Plzně, která s sebou přiveze i exolomouckého útočníka Chorého!

5 Komu pomůže video?

Jen někomu. „Na pokrytí všech osmi zápasů zatím nemáme techniku a kapacitu,“ řekl šéf ligy Dušan Svoboda. Videopomocník, který čistí kardinální chyby rozhodčích, bude pomáhat jen ve vybraných zápasech, které plánuje O2 TV Sport. Čili jeden či dva za kolo. V neděli večer se pitvá Sparta - Liberec.

6 Naposledy s Barošem?

Je to možné. V prosinci oznámil konec kariéry Tomáš Rosický, takže lize zbývá poslední legenda. Ideální scénář pro šestatřicetiletého Milana Baroše: vystřílet pro milovaný Baník záchranu a říct sbohem.

Milan Baroš v souboji s Tomášem Součkem v utkání Baníku Ostrava se Slavií.

7 Jak dopadne mise Holoubka?

Ve Spartě byl provizorním řešením, v Liberci si od historicky nejmladšího trenéra slibují daleko pevnější pouto. Seznamte se, prosím: David Holoubek, 37 let.

8 Král střelců i nahrávačů?

Plzeňský šutér Michael Krmenčík, novopečený otec dcery Claudie, hájí pozici nejlepšího kanonýra. Dal 11 gólů. A mimochodem, v kolonce asistencí ztrácí jen bod na spoluhráče Kopice. To by bylo něco, kdyby ovládl obě nejsledovanější ofenzivní disciplíny najednou.

9 Na místě činu, pane Rado!

V Teplicích byl bývalý reprezentační trenér Petr Rada čtyřikrát. Teď se po deseti letech vrátil do Jablonce. Co ho čeká?

10 Moravský strach

Jihlava, Ostrava, Slovácko, Karviná, Brno... Takové je pořadí na konci tabulky. Kdo se zachrání?