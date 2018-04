Boj o Evropskou ligu: zábava až do finiše i slávistický faktor v poháru

Sparta ve víkendovém šlágru v Plzni propásla možnost posunout se na třetí příčku tabulky, což by bylo její nejlepší průběžné umístění v letošním ročníku. Po šesté remíze (2:2) z osmi jarních utkání však zůstala šestá.

Ani její konkurenti naplno nebodovali. Třetí pozici v přímém souboji v Jablonci uhájila se štěstím Olomouc (0:0). Ta z posledních pěti zápasů jen jednou vyhrála.

„Skončilo to 0:0, protože útočníci jsou dřeváci. Viz já. Měl jsem dvě šance, které prostě měly skončit gólem. Tým na moje góly spoléhá, ale já jsem ho nepodržel,“ kritizoval se jablonecký útočník Jan Chramosta.

„Chtěli jsme tři body, ale musíme respektovat sílu a kvalitu, kterou Jablonec na jaře má,“ upozornil olomoucký brankář Miloš Buchta.

Jablonec na jaře vyhrál šest zápasů, nejvíc ze všech, ale v posledních dvou jen remizoval.

Pátý Liberec dokonce podruhé za sebou prohrál. „Bojujeme o evropské poháry, ale teď to tak nevypadalo. Přitom každý bod hraje roli,“ litoval liberecký záložník Petr Ševčík po prohře na Dukle (0:2).

Česko má v příštím pohárovém ročníku zajištěnou účast pěti zástupců. Šampion s největší pravděpodobností půjde přímo do základní fáze Ligy mistrů, druhý tým čeká kvalifikace elitní klubové soutěže.

Bylo by překvapením, pokud by první dvě příčky neobsadily Plzeň se Slavií (více čtěte Plzeň, nebo Slavia? Kdo získá titul?), která má na třetí Olomouc šestibodový náskok a lepší vzájemná utkání.

Třetí a čtvrtá pozice znamenají účast v předkole Evropské ligy. Za určitých okolností si o Evropu zahraje i pátý tým. A to v případě, pokud domácí pohár vyhraje mužstvo, které se umístí do čtvrtého místa. Slavia už postoupila do finále, příští týden o něj bude ve Zlíně bojovat i Jablonec.

Los týmů, které bojují o Evropskou ligu Olomouc

doma: Ostrava, Bohemians, Mladá Boleslav

venku: Teplice, Zlín, Sparta Jablonec

doma: Liberec, Karviná, Slovácko

venku: Sparta, Brno, Slavia Liberec

doma: Slavia, Jihlava, Bohemians

venku: Jablonec, Ostrava, Zlín Sparta

doma: Jablonec, Zlín, Olomouc

venku: Ostrava, Jihlava, Bohemians

Triumf v poháru má letos unikátní cenu, vítěz půjde přímo do základní skupiny Evropské ligy a vyhne se drastické letní kvalifikaci.

Pokud by v Mol Cupu triumfovala Slavia a v ligové soutěži by obsadila jednu z prvních dvou příček, místo v Evropské lize připadne třetímu v ligovém pořadí. (o revoluci UEFA a nasazení v pohárech více čtěte zde).

Především proto je třetí místo tak lákavé, jako ještě nikdy v historii samostatné české ligy nebylo.

Velmi důležitý tak pro další vývoj sezony bude páteční předehrávka 25. kola na Spartě, kde se představí Jablonec. Vítěz bude minimálně do víkendových zápasů třetí.

„V tabulce jsme nahoře, bojujeme dál,“ říká jablonecký kouč Petr Rada, jenž loni vedl Spartu a byl s ní právě třetí.

Jeho současný tým vzápětí čeká další přímý souboj o poháry, když přivítá Liberec. Ten o víkendu nastoupí proti Slavii. Sparta zase v předposledním kole hraje s Olomoucí.

I když jsou sparťané až šestí, díky nepatrné ztrátě i utkáním s konkurenty mají všechno ve svých rukách.

Bitva o poháry dodává letošní zábavné lize další napětí až do finiše.