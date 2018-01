Dál hrát co nejvíc útočný fotbal, touží Hašek. Přijde Ikaunieks?

„Bohemka se na podzim vyprofilovala jako mužstvo hrající určitým charakteristickým způsobem. Začíná být vnímaná jinak, než tomu bylo v minulých letech,“ myslí si Hašek, jenž tým vede od loňského dubna. „Způsob hry se hodně změnil, hráčská typologie též.“

Bohemians v první polovině sezony překvapili. Sehráli vyrovnané duely se Slavií, Spartou i Plzní. Trenér Hašek vtiskl mužstvu tvář, skládá ho z poctivých, pracovitých a dynamických fotbalistů, kteří se snaží o vysoký presink.

Nepřekvapí, že tým z Vršovic dlouhodobě patří k největším vytrvalcům v lize a v průměru počtu získaných míčů na soupeřově polovině jsou mezi nejlepšími.

„Myslím, že jsme se na podzim se velmi blížili maximu toho, co z toho šlo vymáčknout,“ říká Hašek. „Ale když chceme vybudovat silný klub, který bude v první polovině tabulky – nebo ještě trochu výš –, a bude vnímaný jako dobrá adresa, po všech stránkách stabilizovaný, tak kamkoliv se podíváte, je prostor ke zlepšení.“

Jaké vlastně máte cíle pro jarní část sezony?

V obecné rovině bych chtěl, aby Bohemka byla dál mužstvem, které hraje rychlý, dynamický, co nejvíc ofenzivní fotbal. Zároveň poctivý a pracovitý. Také aby se kvalita způsobu hry dál zlepšovala. Pevně věřím, že to bude znamenat víc výher a bodů. Na druhou stranu...

Ano?

Jsem si vědom toho, že ve spoustě zápasů hrajeme na hranici současných možností. Abychom pro jaro naplnili parametry, o nichž mluvím, tak by se nám hodilo, aby přišli hráči, kteří nám s tím pomůžou. Kdyby se nepodařilo přivést další hráče, tak s tím, co máme, by nebylo jednoduché se dál posunout.

Máte představu o změnách v kádru?

Odešel Budinský, takže musíme přivést brankáře. Máme rozdělané varianty do obrany, minimálně jeden odchod a jeden příchod. V záloze by mohlo být pohybů víc - až dva. Dovnitř i ven. Máme plný stav, určitě to nebude tak, že nafoukneme kádr. Většinou půjde o kus za kus.

Bohemians zahájí přípravu mezi posledními sejdou se v pondělí 8. ledna „Měli jsme v prosinci týdenní meziblok. Okamžitě po skončení soutěže dostali hráči týden volna a pak týden trénovali. Ale šlo o hokej, florbal, beachvolejbal, tedy doplňkové sporty. Ovšem dvě hodiny a ve vysokém nasazení. Na zachování kondiční složky u hráčů to mělo velký dopad. Po týdnu tréninku jsou hráči prakticky na stejné úrovni, jako když končila soutěž. Tudíž jsme si mohli dovolit jim dát třítýdenní dovolenou,“ vysvětluje Hašek. „Šest týdnů přípravy nám bohatě stačí, není důvod, aby to bylo víc. Řekl bych, že je to až moc, vzhledem k tréninkovým podmínkám,“ dodává trenér Bohemians.

A útok?

Tam jednáme také o jednom odchodu a jednom příchodu. Kdyby dopadlo vše, tak jde o šest změn v kádru. Ale jsem realista, nemyslím, že všech šest se povede uskutečnit. Budu spokojený s jakýmkoliv číslem nad padesát procent.

V souvislosti s Bohemians i většími kluby se objevuje jméno Davise Ikauniekse z Jihlavy, co byste na něj říkal?

Je to určitě hráč, který nás zajímá. A nemám informace, že by ho chtěly velké kluby.

Takže byste ho viděl rád v Ďolíčku?

Uměl bych si ho představit, kdyby přišel, tak bych to vnímal jako správný krok.

Svým způsobem bude posilou i Benjamin Tetteh, který na podzim kvůli zranění moc nehrál. Souhlasíte?

Když se podaří ho dotrénovat a udrží si zdraví, měl by být velmi výraznou posilou, aniž by nás stál jedinou korunu navíc. Byl by to takový bonus z vlastních zdrojů.

Takový bonus z vlastních zdrojů je i brankář Tomáš Fryšták, že? Bohemians dlouho měli gólmany, kteří chytali dobře, ale nepatřili jí.

Silný klub by měl mít své dobré brankáře a nebýt závislý na hostovačkách.

To, že se nám Fryšták rozchytal, že je náš, že prodloužil smlouvu, vnímám jako jeden ze střípků v celé mozaice toho, že Bohemka by se měla postupně stát silnějším klubem, než byla dlouhé roky vnímaná.