Hašek: Herně se posouváme, umím si představit umístění v horní polovině

Fotbal

Zvětšit fotografii Trenér Bohemians Martin Hašek (vpravo) s asistentem Daliborem Slezákem. | foto: Michal Sváček, MAFRA

dnes 13:32

S jistotou deseti let v Ďolíčku a citlivě doplněným kádrem vstoupí jedno z dosavadních ligových překvapení do jarní fáze. Fotbalisté Bohemians myslí hlavně na záchranu, avšak velmi rádi by udrželi nebo vylepšili stávající sedmé místo. „Herně se posouváme a rádi bychom se dostali do stádia, abychom řekli, že máme vyšší cíle,“ prohlásil trenér Martin Hašek.