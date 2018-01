Další posila pro Baník, přichází obránce Fleišman z Mladé Boleslavi

„Jednání nebyla úplně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že hráč měl stále platnou smlouvu v Mladé Boleslavi, dohadovali jsme se o výši odstupného, ale nakonec se nám povedlo najít konsenzus,“ uvedl na webových stránkách Baníku sportovní ředitel Dušan Vrťo.

„Získáváme velmi kvalitního a vyzkoušeného ligového fotbalistu, který by nám měl hodně pomoct,“ dodal.

Fleišman odehrál v lize 191 zápasů a vstřelil osm branek. Třiatřicetiletý levý obránce působil mezi léty 2010 až 2015 v Liberci, s kterým vyhrál v sezoně 2011/12 mistrovský titul a o tři roky později také národní pohár. Na svém kontě má také jeden start za reprezentaci: před čtyřmi lety odehrál v přípravném utkání proti Rakousku sedmnáct minut.

„Je tu veliká kvalita. Majitel klubu dělá všechno pro to, aby ligu zachránil. I my noví hráči si uvědomujeme, že do nás klub vložil nějakou důvěru a vynasnažím se, abych ji splatil výkony na hřišti,“ řekl Fleišman.

Baník v prosinci a lednu přivedl ještě Dameho Diopa ze Zlína, Martina Filla z Teplic a Milana Jiráska z Bohemians. Vzápětí si na testech vybojoval angažmá také francouzský obránce Christophe Psyché.