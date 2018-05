Nezasloužili jsme si ani tu plichtu, nezvládli jsme to, prohlásil Hubník

Plzeň přijela do Edenu s vědomím, že k pátému titulu jí stačí i remíza. „Bohužel jsme si naší předvedenou hrou a výkonem ani tu plichtu nezasloužili, je to velké zklamání,“ uvedl Hubník. „Slavia byla hladovější, chtěla vyhrát víc a to se jí zaslouženě povedlo.“

Měla Slavia větší chuť po vítězství?

Přesně tak. Od první minuty na nás vlétli, dali gól ze standardky, což jim hodně pomohlo. Celý zápas byli agresivnější, hráli ve větším důrazu.

Čím to, že když máte šanci na titul, tak je soupeř hladovější?

Těžko říct, kdybych to věděl, tak dnes máme patnáctibodový náskok a slavili jsme dvě tři kola zpátky. Není to jednoduché hrát s takovým náskokem, možná přijde trochu uspokojení... Doufám, že se poučíme a budeme doma slavit titul.

Na jaře jste si v boji o titul zavařili, převládají spíš horší výsledky.

Třeba v Brně jsme odehráli výborný zápas, doma s Karvinou dobrej zápas, sedmdesát minut se Spartou jsme odehráli dobrej zápas. V posledních utkáních jsme se zvedali, ale pak jsme přijeli na Slavii, která neměla co ztratit... A nezvládli jsme to.

Video vám odvolalo gól, Slavii zase penaltu. Jak ho vnímáte?

Když už video, tak by mělo být asi všude. Jeden zápas penalta mohla být díky videorozhodčímu, jinde třeba ne. Dneska video bylo docela často a je to někdy trochu zdržující. Když jsme dali na 1:2, tak jsme cítili, že bychom to mohli zvládnout, videorozhodčí pak rozhodl, že gól byl z ofsajdu. Chvilková euforie, pak pád na zem a vychladnutí. Bylo toho až moc.