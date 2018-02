Bohemka šestá? Zní to hezky, ale ještě není co slavit, soudí Hašek

Bohemians byli vzhledem k postavení v tabulce favoritem a až na vlažnější úvod Zbrojovku přehrávali.

„Do konce první půle jsme hru ovládli a byli jsme jediné nebezpečné mužstvo na hřišti. Bohužel jsme z toho nevytěžili branku, přesto jsme byli přesvědčení, že v tom způsobu hry chceme pokračovat, že bychom za to měli být ve druhé půli odměněni,“ řekl trenér Hašek.

A domácí skutečně odměněni byli, když v 63. minutě Dominik Mašek proměnil pokutový kop, kterému předcházela pohledná kombinace fotbalistů v zelených dresech.

„Krásná akce. Jedna kolmá přihrávka, převzetí do otevřeného postavení, druhá kolmá přihrávka, hráč proběhne ofsajd lajnou, gólová šance, penalta, gól. Šli jsme do vedení, protože jsme za tím víc šli,“ uvedl Hašek. Bohemians pak po vyloučení Siima Lutse udrželi nulu i v oslabení a připsali si tři body - celkově jich už mají pětadvacet.

Závěrečných dvacet minut jste hráli v deseti, přesto jste neinkasovali. Jak jste spokojený s defenzivou?

Měli jsme problémy se složením obranné čtyřky a nakonec rozhodli jsme se pro staré podzimní složení. A všichni to zvládli perfektně. Přitom v generálce s Ružomberkem jsme měli potíže s hrou obrany a dneska jsme soupeře ani v deseti nepustili do jediné gólové šance, odpracovali jsme si nulu.

Bohemians po sedmnáctém kole na šesté příčce, jak vám to zní?

Zní to hezky. Ale zajíci se vždy počítají až po honu, tedy po třicátém kole. Není co slavit, na druhou stranu jsme se přiblížili na dostřel jistotě záchrany. Průběžný pořadí má vliv na náladu v kabině, fanoušků, v celém klubu. V tuto chvíli je příjemné být šestý.

Od podzimu vám zůstalo, že si nevytváříte příliš šancí, v čem hledat důvod?

Nemáme takovou kvalitu, abychom jich měli deset. Přesto si myslím, že v první půli bylo šancí na gól dost, ale nenaložíme s nimi. V rozhodující chvíli nám chybí půl metru, technicky to nezvládneme, nebo balon jde do kapsy a Lutsovi proběhne nějak mezi nohama, místo aby to na zadní tyči dával do prázdné brány. Asi to ještě dlouho nebude tak, že Bohemka nastoupí, budeme mít šest čistých šancí za poločas a dáme tři góly. Body si musíme vybojovat.

Jak jste viděl situaci s červenou kartou pro Lutse?

K tomu se nevyjadřuji, rozhodčí to tak posoudil, udělil druhou žlutou. Pak jsme se starali, abychom se vyrovnali s tou novou situací. Já dělám svou práci, rozhodčí svou, to respektuji. Zkusili jsme si hru v deseti a jsme o zkušenost bohatší, že jsme vyhráli zápas v deseti. Snažím se na to dívat pozitivně. Samozřejmě o Siima jsme přišli, ale už tou první kartou, byla jeho čtvrtá v sezoně, na Slavii bychom ho stejně neměli.

Nebývá zvykem, že penaltu kope faulovaný hráč, věřil jste, že to Mašek zvládne?

To se říká, já nevím přesně proč by faulovaný neměl kopat. Samozřejmě pokud by měl zlomenou nohu nebo nějakou velkou bolest, tak bych nechtěl, aby kopal. Ale to nebyl tenhle případ. Penalta z mého pohledu odpískaná oprávněně. Mašek se vyloženě cítil, že ji promění, na tréninku jich dává několik, v přípravě dal čtyři góly, takže si věřil. Proměnil s přehledem.

V nominaci chyběl útočník Benjamin Tetteh, je znovu zraněný?

Měl zablokovaná záda v oblasti bederní páteře, udělal si to sám nešťastným pohybem při tréninku ve středu. Vypadá výborně, pohybově i na míči. Kdybychom ho mohli využít, předpokládám, že bychom s ním byli ještě silnější. Aktuálně probíhá léčba, cítí se lépe a věříme, že začátkem týdne začne trénovat. Na Slavii se hraje až v neděli, takže máme dost času, aby se připravil.