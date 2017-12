Přivést tolik cizinců nebyl dobrý nápad, uznal trenér Stramaccioni

„Změnit dvakrát třikrát směr by byla chyba“ „Přestože sezona nebude úspěšná tak, jak jsme si všichni představovali, musíme stavět dál. Změnit dvakrát třikrát směr by byla chyba. Dobře, sezona 2017/18 se do historie nezapíše jako dobrá, ale třeba bude ročníkem, kdy vznikla nová Sparta. Musíme být silní a věřit v to, co děláme. Na tom jsme se s panem Křetínským shodli,“ prohlásil ještě trenér Stramaccioni.