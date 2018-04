Plzeň v Brně, slávista Trpišovský v Liberci. To jsou šlágry víkendu

Po páteční předehrávce mezi Spartou a Jabloncem se pět utkání hraje v sobotu, zbývající dvě utkání jsou na programu v neděli.

V každém utkání jde o hodně. Plzeň kulhá, klopýtá, zakopává. Po jejích výpadcích se otevřela šance Slavii na obhajobu titulu. Mužstva od třetího do šestého místa se perou o poháry. A osm týmů z druhé poloviny tabulky hraje o záchranu.

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň sobota 20.15, rozhodčí Orel, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Polák, Sedlák, Juhar - Škoda - Zikl.

Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Plzeň vyhrála podzimní část o čtrnáct bodů před Olomoucí a Slavií, po prvním jarním kole náskok na úřadujícího mistra ještě zvýšila. Ale od té doby se rozestup mezi prvním a druhým snižuje.

Lídr se v sobotu večer představí na hřišti posledního Brna, slávisté míří do Liberce, který je pátý. „V české lize rozdíly mezi jednotlivými týmy nejsou tak velké, i když se nachází na opačných pólech tabulky. My hrajeme o titul, Brno o holý život,“ říká plzeňský kouč Pavel Vrba.

Jeho tým čtyřikrát za sebou nevyhrál, Brno dokonce šestkrát a v pěti posledních zápasech nedalo gól.

„Vím, v jaké jsme situaci. Jaro je pro nás trošku složitější. Potřebujeme bodovat na sto procent, abychom se před závěrem sezony uklidnili,“ přeje si Vrba. „Ale Brno rozhodně není lehký soupeř. Ukázalo to už proti Slavii, která vyhrála jen díky standardce.“

Plzeň v minulém kole remizovala se Spartou, když dokázala vstát po úvodním tvrdém úderu v podobě dvou branek.

„Je to pro nás obrovské ponaučení. Těch dalších sedmdesát minut a to, že jsme dokázali srovnat, nám hodně pomohlo,“ tvrdí Vrba.

Uvidí se před sobotní půlnocí...

A co další utkání?

Sigma Olomouc - Baník Ostrava sobota 15.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Polom, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek - Baroš, Poznar.

Souboj nováčků. Olomouc je třetí, Ostrava předposlední. Ale momentální formu má lepší, z posledních čtyř zápasů získala deset bodů.

„Sigma je herní mužstvo, které dovede držet míč, neustále kombinovat a hledá skuliny v obraně a je v tom úspěšné. Pokud chceme být úspěšní, musíme tuto kombinaci narušit a udeřit svými zbraněmi,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Olomoucký trenér Václav Jílek nesmí dva zápasy na lavičku za urážky sudího v předchozím utkání v Jablonci. Kvůli trestu za karty budou chybět Texl a Jemelka.

„Je to jedno z nejprestižnějších utkání pro fanoušky i pro nás. Naší snahou je trošku se rehabilitovat za poslední domácí zápasy, kdy jsme brali pouze po bodu,“ řekl Jílek.

Bohemians Praha 1905 - Vysočina Jihlava sobota 17.00, rozhodčí Proske, na podzim 4:2 Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Nový, Fulnek, Popovič, Dvořák - Ikaunieks.

Ruský útočník Kabajev z Bohemians dal v posledních dvou zápasech s Jihlavou čtyři góly, na podzim trefil hattrick.

„Fanoušci od nás čekají tři body, protože si zvykli, že na jaře doma vítězíme. Dá se říct, že jsme jasným favoritem,“ řekl domácí kouč Martin Hašek.

Jihlava na jaře první čtyři utkání vyhrála, v dalších čtyřech však získala jen dva body. „Pokud chceme uspět, tak musíme podat stejně pracovitý výkon, jakým se hlavně v domácím prostředí prezentují hráči Bohemians,“ řekl jihlavský asistent Michal Šmarda.

Slovácko - Dukla Praha sobota 17.00, rozhodčí Královec, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Bezpalec - Douděra, Néstor, Holík - Schranz.



Domácí potřebují nutně vyhrát, jinak mohou klesnout na sestupovou příčku. Hostům případné vítězství takřka zajistí záchranu.

„Dukla se prezentuje dobrou kombinační hrou a je to hodně nevyzpytatelný soupeř. Prohrála doma s Jihlavou, vyhrála v Ostravě a minul porazila Liberec,“ všiml si domácí kouč Michal Kordula.

„Slovácko je tvrz. Pracovitý kraj se odráží i v pracovitosti týmu. Je třeba podat lepší než dosavadní vítězné výkony. Věřím, že jsme se v týdnu skvěle připravili, potvrdíme to,“ poznamenal Jaroslav Hynek, trenér Dukly.

Mladá Boleslav - Fastav Zlín sobota 18:00, rozhodčí Lerch, na podzim 5:1 Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Přikryl, Mareš - Komličenko.

Zlín: Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Ekpai.

Pokud domácí vyhrají, udělají rozhodující krok k záchraně. „Proti Zlínu, který je na tom v tabulce podobně jako my, musíme jít za vítězstvím s maximální koncentrovaností a nasazením od první do poslední minuty. Doma potřebujeme získat tři body,“ zdůraznil kouč Jozef Weber.

Zlín je bod za Boleslaví a jen tři body od sestupové příčky. „Jsme stále ve složité situaci. V minulém kole v Jihlavě jsme zbytečně ztratili v závěru utkání dva body. Mohli jsme mít už klid. Pokud zopakujeme podobný výkon jako v minulém kole nebo na Slavii, tak máme naději uspět,“ řekl zlínský trenér Vlastimil Petržela.

Karviná - Teplice neděle 16.00, rozhodčí Franěk, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler - Voltr, Panák, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hora, Žitný, Rezek - Vaněček.

Karviná prohrála všechny tři vzájemné ligové zápasy a dala v nich jediný gól. Před týdnem podlehla po boji na Slavii 2:3, což byla její první prohra na jaře.

„Je to takový paradox, že i když jsme před týdnem na jaře poprvé prohráli, tak by nás právě výkon ze Slavie mohl nastartovat a pomoct nám v závěru ligy. Takhle bychom chtěli hrát znovu i proti Teplicím. Držet míč, nebát se hrát, kombinovat,“ přeje si karvinský trenér Josef Mucha.

Teplice nemají starosti se záchranou, k pohárům je však daleko.

Slovan Liberec - Slavia neděle 18.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab.

Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Stoch, Hromada, Hušbauer, Sýkora - Tecl.

Pátý s druhým, šlágr kola a pro mnohé aktéry pikantní záležitost. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský vedl do loňského prosince Liberec a v lednu se i s celým realizačním týmem přesunul do Slavie. S sebou si vzal i opory brankáře Koláře se stoperem Kúdelou. Už během podzimu zamířil do Slavie z Liberce jeho dlouholetý hráč a manažer Jan Nezmar.

„Úplně nevím, co od toho čekat, jedu do Liberce poprvé jako soupeř. Za dva a půl roku, co jsem tam působil, tam znám v podstatě každý kámen, každé místo na stadionu a všechny lidi. Pocity budou jiné, hlavně před tím zápasem. Nikdy jsem takový zápas nehrál. Oběma týmům jde o hodně. My tam jedeme za každou cenu vyhrát, potřebujeme získat tři body. Z vlastní zkušenosti ale vím, jak těžko se tam vyhrává. Za těch dva a půl roku jsme tam prohráli v lize jen tři zápasy,“ připomněl Trpišovský.

„Slavia jde v lize výsledkově nahoru, dostala se do boje o titul a zadařilo se jí i v semifinále poháru. Aktuálně je její největší síla v tom, že dokáže zápasy rozhodovat ve druhých poločasech a vyhrávat, i když soupeře herně nijak neválcuje. Momentálně je rozdílovým hráčem Stoch,“ poznamenal Trpišovského liberecký nástupce David Holoubek.