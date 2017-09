Slavia jde za rekordem, Sparta proti Teplicím. Nahánějí suverénní Plzeň

Už dlouho ale Sparta nebyla v takové herní krizi. Po zpackaném derby se v poháru horko těžko probila přes druholigové Znojmo, na jehož hřišti ubránila jednogólový náskok. To Slavia sice doma nečekaně prohrávala s Třincem, pak ale dala pět gólů a suverénně postoupila.

Slávisté navíc od nástupu kouče Jaroslava Šilhavého v lize neprohráli a po souboji se Spartou vyrovnali dosavadní rekord svého rivala. Ve Zlíně mohou sérii natáhnout na 34 zápasů. „Určitě tam nebudeme hrát pro tu sérii, ale pro vítězství,“ ujišťuje Šilhavý.

Sparta i Slavia zpovzdálí sledují stále bezchybnou Plzeň, která se staronovým trenérem Pavlem Vrbou ještě neztratila ani bod. Obdivuhodný start sezony bude chtít potvrdit na hřišti Mladé Boleslavi.

Fastav Zlín - Slavia Praha sobota 17.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Jiráček, Traoré, Bartošák - Vukadinovič, Diop. Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda.

Slavia je v souboji dvou týmů z Evropské ligy favoritem, avšak Zlín ve třech domácích duelech třikrát vyhrál. To červenobílí venku strádají, ze stadionů soupeřů přivezli do Prahy pouze tři body za stejný počet remíz.

„O kvalitách Slavie vypovídá její zápasová bilance, zatím ještě neprohrála. Na druhou stranu venku ještě nevyhrála, remizovala jak v Ostravě, tak i na Bohemians a v Olomouci. I nad Slavií se dá vyhrát, o čemž jsme se přesvědčili v dubnovém semifinále domácího poháru,“ připomněl zlínský trenér Bohumil Páník.

V lize ale Zlín porazil Slavii naposledy v srpnu 2004. „Stejně jako my hrají evropské poháry, získávají tam zkušenosti. Přišli noví hráči, udělali silný mančaft, ale my tam jedeme s tím, že chceme vyhrát. Nechceme se uchylovat k bránění, chceme být aktivní, hrát dopředu a neohlížet se na to, co bude hrát soupeř,“ uvedl slávistický kouč Šilhavý.

Sigma Olomouc - Dukla Praha sobota 17.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Texl, Kalvach, Falta - Plšek. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Tetour - Koval, Miloševič, Brandner - Holenda.

Výtečný vstup do ligového ročníku chce potvrdit nováček z Olomouce, který v sobotu přivítá Duklu. Třetí Sigma prohrála pouze v Plzni a v tabulce je bod za Slavií. Pražané mimo Julisku získali jediný bod, navíc ve středu vypadli ve třetím kole poháru po prohře 2:3 na hřišti třetiligových Domažlic.

„Dukla je silná zejména v domácím prostředí. Ve venkovních zápasech tolik bodů neposbírala, což neznamená, že by k nám nejela s úmyslem bodovat. My jsme ale ve fázi, kdy si mužstvo věří, hráči pracují tak, jak po nich vyžadujeme, a věřím, že v tom setrváme co nejdéle. Chtěli bychom to znovu zvládnout za tři body,“ řekl Václav Jílek, trenér Olomouce.

Sigma ale Duklu v lize nedokázala pětkrát v řadě porazit, v této neúspěšné sérii navíc vstřelila jedinou branku.

„Do zápasu musíme jít z kvalitní defenzivy, kompaktnosti celého týmu, a zkusit navázat na to, co jsme předvedli s Baníkem. Věřím, že jim nenabídneme žádnou lehkovážnost k tomu, aby se lehce dostali ke gólu. Když toto zvládneme, nějaké body si domů odvezeme,“ řekl kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Bohemians 1905 - FK Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Hašek ml., Nečas, Bartek - Tetteh. Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Trávník, Jovovič - Doležal, Tecl.

Bohemians na Jablonec poslední dobou umí, ve čtyřech vzájemných utkáních bodovali. Klokani jsou v lize sedmí, inkasovali pouze čtyřikrát, ale stejně branek i vstřelili a směrem dopředu jsou nejhorší v lize.

„Musíme předvést to, co jsme ukázali v předešlých vítězných střetnutích. Důležitá je dobrá defenziva, protože střílení gólů není naše silná stránka. Ideální by bylo, kdyby stačil alespoň jeden gól na získání tří bodů,“ přeje si trenér Bohemians Martin Hašek.

V souboji sousedů z tabulky si domácí budou muset dávat pozor zejména na Stanislava Tecla, nejlepšího střelce soutěže, který se ze třinácti jabloneckých gólů postaral o pět.

„Bohemka vypadla z domácího poháru, takže u nich asi panovala po vyřazení nespokojenost. Čeká nás tam těžké utkání. Je to mužstvo, které dobře brání, dostává málo gólů, ale zatím ani moc branek nedává. Určitě nás tam čeká bouřlivé prostředí, fanoušci je poženou dopředu,“ řekl Zdeněk Klucký, kouč Jablonce.

Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň sobota 18.00, rozhodčí Franěk, vysílá ČT 2 Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský, Chramosta - Mebrahtu. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Živulič, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík.

Plzeňský tým prožívá historicky nejlepší vstup do ligové sezony, vyhrál všech sedm kol. Boleslavští se však po hrozivém začátku zvedají a v posledních třech soutěžních utkáních třikrát zvítězili, navíc bez inkasovaného gólu. V minulém ročníku s Viktorií dvakrát remizovali.

„Bodů máme stále málo. Za vítězstvím a třemi body půjdeme i v utkání proti dosud neporažené Plzni a věřím, že nám v tom úsilí pomohou zaplněné tribuny,“ řekl generální sportovní manažer Dušan Uhrin.

Mladá Boleslav na Viktorii umí, bodovala ve čtyřech z pěti posledních vzájemných střetnutí.

„Nikdy jsme v Boleslavi neodehráli nějaký jednoduchý zápas, vždycky to bolelo. I hráči ví, že nás v sobotu čeká jedno z těch nejtěžších utkání v sezoně,“ uvědomuje si trenér Pavel Vrba.

MFK Karviná - Zbrojovka Brno neděle 17.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Štepanovský, Budínský, Letič - Panák. Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Jovanovič, Juhar - Polák, Sedlák - Fortes, Pilík, Lutonský - Škoda.

Karviná naposledy sehrála atraktivní přestřelku s Olomoucí, které však podlehla 3:5 a s pouhými čtyřmi body je jen o skóre nad sestupovými pozicemi. Pod ní je právě nedělní soupeř z Brna.

„Jsme na tom s Karvinou, co se týká bodového zisku, naprosto stejně. Očekávám, že náš soupeř po domácí prohře 3:5 s Olomoucí udělá všechno pro to, aby podobný špatný výkon nezopakoval,“ myslí si brněnský trenér Richard Dostálek.

Vzpruhou pro domácí může být úspěch z národního poháru, Karviná vyřadila Kroměříž výhrou 4:0.

„V poháru jsme postavili spíše druhou sestavu, hodně jsme to prostřídali, takže nějaká případná únava nebude hrát roli. Jako domácí mužstvo budeme chtít zápas zvládnout. Jsme si vědomi toho, že budeme muset víc tvořit,“ uvedl asistent trenéra Karviné Josef Mucha.

Vysočina Jihlava - Baník Ostrava neděle 17.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík - Fulnek, Zoubele, Ikaunieks, Popovič - Klíma. Ostrava: Vašek - Pazdera, Pokorný, Šindelář, Granečný - Sus, Hlinka, Hrubý, Stáňa - De Azevedo - Baroš.

Poslední Jihlava versus Baník, to je souboj trápících se mužstev. Ostravskému nováčkovi se nedaří podobně jako Vysočině a už šest kol čeká na vítězství. Oba celky mají se šestnácti inkasovanými góly nejhorší defenzivy v lize.

„Při pohledu na tabulku je jasné, že potřebujeme zvítězit,“ řekl Michal Kadlec, asistent trenéra Jihlavy. „Chceme navázat zejména na kvalitní domácí výkon proti Dukle, kdy měla naše hra v první půli vysoké parametry.“

Do sestavy Baníku by se po vyléčeném zranění může vrátit Milan Baroš, jenž by tak nastoupil do 150. prvoligového utkání.

„Kdyby Jihlava vyhrála, půjde před nás. A my si chceme od soupeře stále udržet nějaký bodový distanc,“ upozorňuje na důležitost zápasu ostravský trenér Radim Kučera.

Sparta Praha - FK Teplice neděle 18.00, rozhodčí Ardeleanu, vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy, Sparta: Dúbravka - Zahustel, Mareček, Štetina, M. Kadlec - Mandjeck, M. Frýdek - Ben Chaim, Rosický, Biabiany - Lafata. Teplice: Grigar - Vondrášek, Král, Jeřábek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Rezek, Hyčka - Vaněček.



Trápící se Sparta, která z pátého místa ztrácí už deset bodů na Plzeň, v neděli přivítá Teplice. Pražané doma získali sedm z celkových 11 bodů a naposledy severočeskému soupeři na Letné podlehli v říjnu 2010.

Bídné situaci Sparty nepomáhá ani nejednodnost fanoušků, jejichž část skanduje proti vedení a italskému kouči Andreovi Stramaccionimu.

„Je to pro nás velmi důležité utkání, pro nás už je skoro každé utkání jako play off. Přijede velmi těžký soupeř, Teplice mají dobře poskládaný a kvalitní tým. My ale musíme do reprezentační pauzy zvládnout oba zbylé zápasy,“ říká asistent trenéra Radoslav Kováč.

Teplice v aktuálním ročníku na stadionech soupeřů ještě nevyhrály, naplno bodovali v jediném z posledních pěti duelů.

„Budeme si chtít odvézt body. Sice jsou teď v situaci, o které se hodně mluví, ale pořád je to Sparta a velmi silný soupeř. Respekt k soupeři máme, ale nebojíme se jich,“ řekl teplický záložník Jan Rezek, jenž ve Spartě dříve působil.

Slovan Liberec - Slovácko pondělí 19.00, rozhodčí Příhoda, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Coufal, Folprecht (Vácha), Breite, Ševčík, Potočný - Pulkrab. Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Machalík - Navrátil, Havlík, Petr - Zajíc.



V pondělní dohrávce se střetnou týmy z opačných konců tabulky. Čtvrtý Liberec ve čtyřech z posledních pěti utkání bodoval, to dvanácté Slovácko čtyři kola nedokázalo vstřelit gól a získalo v nich jediný bod.