Prostějovský druholigový nováček obírá soupeře v nastavení

Výhru Prostějova zařídil Fládr, který přišel na hřiště až v 88. minutě. „Když vyhrajete gólem v devadesáté třetí minutě, je to krásné. Podobně jsme doma přišli o dva body s Vlašimí. Takový je fotbal, jednou ti to sebere, jednou zase vrátí,“ radoval se domácí kouč Oldřich Machala, kterého po vítězné brance rozhodčí vykázal ze střídačky na tribunu. „Asi chtěl, abych se mohl radovat s fanoušky,“ usmíval se trenér.

Ústí ukázalo svoji velkou formu a od začátku se snažilo tlačit do útoku. Půl hodiny byli hosté lepší. Měli míč častěji pod kontrolou, do vyložené šance se přesto nedostali, což platilo i ve druhé půli.

„Kromě střely Miskoviče deset minut před koncem to v zakončení slavné nebylo. Zápas byl přesto kvalitní. Nasazení bylo oboustranně obrovské, my se nedokázali vyrovnat se zarputilostí a dobrou obrannou hrou domácích,“ poznamenal Aleš Křeček, trenér hostujícího týmu. „Mrzí mě konec, protože bod zvenku z Prostějova by se počítal. Udělali jsme dvě chyby po sobě a ty nás stály remízu,“ dodal.

Po třetí výhře v řadě se Prostějov v tabulce dostal už na čtvrté místo, přičemž na samotné čelo ztrácí pouhé dva body.

„Máme patnáct bodů, což je skvělé. Ale pořád za námi není ani třetina soutěže. V příštím kole hostujeme v Sokolově a to bude těžký zápas. Musíme opět hrát poctivě a nelítat v oblacích,“ uvědomuje si Machala.