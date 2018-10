Risk na tři beky Prostějovu vyšel, duel s Pardubicemi dovedl k remíze

Konečná remíza 2:2 ale byla spravedlivá, protože domácí ve druhém poločase doháněli dvoubrankovou ztrátu.

„Až na samotný začátek byla první půle z naší strany hrozná. Pardubice byly neustále na míči. Nám se podařilo odvrátit snad deset rohů, přesto se soupeř dvakrát prosadil a vedl zaslouženě. Druhá část byla lepší, výsledkem odpovídá průběhu,“ konstatoval prostějovský trenér Oldřich Machala.

Hosté se postarali o dva krásné okamžiky, které vždy skončily brankou. První parádu zařídil křížnou střelou Fousek, šibenici famózně trefil také Čelůstka.

Ani v jednom případě neměl brankář Bréda nárok. Po pauze domácí zjednodušili hru a toho v 55. minutě využil kapitán Kroupa.

Ve snaze o vyrovnání poslal do zápasu Machala ofenzivního Štejgla a ten šest minut před koncem vyrovnal. „V tu chvíli jsme hráli jen na tři beky. To pak gól buď dostanete, nebo dáte. My ho dali,“ oddechl si Machala.