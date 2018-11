Prostějov nedal popáté ani gól. Čeká ho boj o záchranu

„Už proto jsme zápas potřebovali zvládnout, zakončit podzim úspěchem, aby se nám v přípravě lépe dýchalo. Nepodařilo se to,“ posteskl si po šesté porážce v sezoně prostějovský trenér Oldřich Machala.

V utkání sousedů v tabulce se oba týmy především soustředily na obranu, přesto mohli jít domácí do vedení. Hlavičku Pernatského po rohovém kopu vytáhl z brankové čáry skvělým zákrokem Adamuška. „Hráči už zvedali ruce. Nejsme schopni dát gól. Ještě před pár týdny by nám to spadlo do sítě,“ ulevil si Machala. Do pauzy se na druhé straně vyznamenal i Bréda po střele Omasty.

Po obrátce fotbalisté na obou stranách nic nevymýšleli a čekali na chybu soupeře. Udělali ji domácí. V 73. minutě nepohlídali Webera a Bréda se natahoval marně. „Tak to bývá. Už jsme se pomalu smiřovali i s tím, že budeme mít alespoň bod. To se nevyplatilo. V takových situacích chybu většinou uděláte,“ řekl zklamaný kouč Prostějova, jehož tým nedokázal vyrovnat ani po velké skrumáži v třineckém pokutovém území v 86. minutě, v níž již překonaného Adamušku zastoupil Bedecs.