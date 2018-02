Další chvála na Stancia. Stramaccioni: Ze spolupráce s ním těží ostatní

„Myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě,“ uvedl kouč Stramaccioni po utkání, které Sparta zvládla díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase. „V tom prvním jsme se těžko vyrovnávali s agresivitou i vysokým napadáním soupeře. Museli jsme se zlepšit a změnit způsob výstavby hry,“ popisuje.

Sparta v zimní přípravě vyhrála i čtvrté utkání. Nejdřív porazila druholigové Táborsko 7:2, pak čínský Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1 a v zápase, v němž debutoval Nicolae Stanciu, zdolala 3:0 také Loko Vltavín.

Byl to rumunský fotbalista, který proti soupeři ze třetí ligy zařídil všechny góly. A také ve středečním utkání s Aalborgem si připsal asistenci.

„Ještě před zápasem jsme se s Nicem bavili, že rád chodím za obranu a dělám náběhy. Pro obranu je to hodně těžké, nám to vyšlo parádně, navíc mi brankář usnadnil skórovat špatným vyběhnutím,“ popisoval Zahustel rozhodující moment utkání.

Jen on a Stanciu odehráli proti dánskému soupeři celý zápas, ostatní hráči střídali. Vůbec nenastoupil Lukáš Štetina, který měl žaludeční problémy.

„Nechali jsme Stancia hrát celé utkání, protože měl v Anderlechtu v poslední době menší zápasové vytížení. Je důležité, aby s novými spoluhráči strávil přímo na hřišti co nejvíc času,“ řekl Stramaccioni.

„S Nicem na hřišti jsme kreativnější, velmi dobře umí přenést hru do křídelních prostorů, a tak ze spolupráce s ním těží i Ben Chaim, Václav Kadlec či například Zahustel,“ doplnil.

V sobotu dopoledne od 11 hodin čeká Spartu utkání s čínským Tchien-ťinem TEDA. Ve středu pak duel proti třetímu celku ruské ligy Spartaku Moskva.

„Pracujeme na tom, abychom věci, které nacvičujeme v tréninku, přenesli i do zápasů, ale do konce přípravného období ještě zbývá čas. Budeme tvrdě pracovat, abychom byli na ligové utkání s Libercem připravení,“ řekl Stramaccioni. Do jara vstoupí Sparta 18. února na Letné.