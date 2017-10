Fotbalová jedenadvacítka si v přípravě poradila s Bohemians

Zvětšit fotografii Český fotbalista David Machalík (vlevo) a Jegor Chvalko z Běloruska bojují o míč v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy do 21 let. | foto: ČTK

dnes 14:31

Čeští fotbalisté do 21 let si zpestřili přípravu na kvalifikační duel v Chorvatsku výhrou 3:1 nad ligovým celek Bohemians Praha 1905. Góly se o to postarali David Machalík, Ondřej Mihálik a Matěj Pulkrab. Za soupeře už jen snížil Antonín Vaníček.

Reprezentační výběr se poprvé prosadil v 11. minutě. Černý po individuální akci trefil tyč, z dorážky se ale už prosadil Machalík. Obranu jedenadvacítky trápil Tetteh, ale stopeři a brankář Staněk mu nedovolili srovnat stejně jako Dostálovi, jehož ránu Staněk zneškodnil. Rozhodující moment přišel v úvodu druhé půle po hromadných střídáních. Nová útočná dvojice v sestavě jedenadvacítky zafungovala, Pulkrab přepustil míč Mihálikovi a jablonecký útočník zvýšil na 2:0. V 67. minutě navíc Trubač našel Pulkraba a ten střelou zpoza vápna završil výhru jednadvacítky. Bohemians se povedlo alespoň snížit. Vaníček si zpracoval centrovaný míč a trefil odkrytou část branky. Symbolicky tak oslavil dnešní prodloužení smlouvy s Klokany do roku 2020. Jedenadvacítka si tak připsala premiérové vítězství v novém složení, jelikož v předchozích dvou zápasech s Tureckem v přípravě a Běloruskem v kvalifikaci vždy jen remizovala 1:1. Bohemians Praha 1905 - Česko „21“ 1:3 (0:1) Přípravné utkání Branky: 77. Vaníček - 11. Machalík, 54. Mihálik, 67. Pulkrab.

Bohemians: Budínský - Dostál (46. Vaníček), Krch (46. Buchta), Šmíd (46. Hůlka), Kocič - Reiter (72. Nečas), Jindřišek (46. Hašek ml.), Jirásek, Nečas (46. Kuchta) - Tetteh (46. Mašek), Kabajev. Trenér: Hašek st.

Česko „21“: Staněk (46. Stejskal) - Matějů (46. Řezáč), Král, Pokorný (46. Piško), Knejzlík - Černý (46. Wiesner), Mihálik, Kulhánek (46. Trubač), Sáček (46. Provod) - Machalík (46. Kratochvíl) - Zajíc (46. Pulkrab). Trenér: Lavička.