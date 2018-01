Slovácko remizovalo s Rapidem Vídeň, Bohemians v přípravě padli s Kazaní

Zvučného protivníka měli fotbalisté Bohemians, kteří se utkali s Kazaní. Ta ještě nedávno hrála evropské poháry, nyní je však v ruské lize až jedenáctá. Sedmý tým české ligy porazila díky gólu Žemaletdinova z 27. minuty.

Zimní příprava Plány klubů, přípravné duely

Remízu se třetím týmem rakouské ligy Rapidem Vídeň má v Česku čtrnácté Slovácko. Jeho jediný gól vstřelil Jakub Petr.

„Chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali s kvalitou soupeře, která byla vysoká, a dělal nám problém i přechod do útoku. S přibývajícím časem však šel náš výkon nahoru a již to vypadalo tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo v soutěži,“ řekl pro web Slovácka trenér Michal Kordula, jehož tým nyní absolvuje druhé soustředění v Turecku.

Výhry nad polskými soupeři mají Teplice i Mladá Boleslav. Teplice porazily 3:0 Gornik Zabrze, Mladá Boleslav vyhrála nad Slaskem Vratislav 1:0, jediný gólem utkání rozhodl Lukáš Magera.

Přípravná fotbalová utkání

Rapid Vídeň - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)

Branky: 68. Schwab - 29. Petr. Sestava Slovácka: Daněk (46. Heča) - Juroška (65. Vasiljev), Hofmann, Břečka (65. Tkáč), Rainberk (65. Divíšek) - Navrátil (46. Havlík), Daníček (46. Machalík), Šumulikoski (65. Janošek), Sadílek (65. Kohút) - Petr (65. Rezek), Kubal (46. Zajíc). Trenér: Kordula.

Rubin Kazaň - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 27. Žemaletdinov. Sestava Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch (46. Bederka), Šmíd (46. Hůlka), Kocič - Reiter (46. Záviška), Jindřišek, Hašek ml., Luts (46. Vaníček) - Nečas (70. Dias) - Tetteh (70. Kabajev). Trenér: Hašek st.

Slask Vratislav - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 81. Magera. Sestava M. Boleslavi: Šeda (46. Vejmola) - Pauschek (84. Rudzan), Klíma, Takács (70. Chaluš), Křapka - Jánoš (55. Matějovský) - Přikryl (61. Kateřiňák), Hubínek, Valenta, Mareš (65. Souček) - Ladra (61. Magera). Trenér: Uhrin ml.

Górnik Zabrze - FK Teplice 0:3 (0:1)

Branky: 16. Krob z pen., 55. vlastní, 84. Červenka.Sestava Teplic: Diviš - Vondrášek (75. Richter), Čmovš, Král, Krob (46. Vošahlík) - Ljevakovič (46. Červenka), Kučera (46. Kodeš) - Hyčka, Žitný, Rezek (46. Diaz, 70. Šup) - Vaněček (60. Hora). Trenér: Šmejkal.