Úspěšný test. Jednadvacítka plná noviců porazila v přípravě Rakousko

Zvětšit fotografii Michal Sáček v dresu české jedenadvacítky (ilustrační snímek) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 17:09

Česká fotbalová reprezentace do 21 let v přípravném utkání v Zell am See porazila domácí Rakousko 3:0. O vítězství se premiérovými góly v národním týmu postarali Matěj Pulkrab, Matěj Helešic a Jan Kuchta.

Trenér Vítězslav Lavička potvrdil, že chce vyzkoušet nováčky, takže v základní sestavě se objevila pětice nových tváří. Úplnými nováčky byli Matěj Chaluš s Dominikem Janoškem, zatímco trojice Michal Surzyn, Helešic a Denis Granečný už dříve v nominaci byla, ale ani jeden ještě neodehrál ani minutu. Skóre utkání otevřel už v páté minutě Pulkrab, který na první gól v jednadvacítce čekal sedm zápasů. Naopak hned při prvním startu za národní tým se prosadili Helešic s Kuchtou, který byl navíc jako náhradník nominován až dodatečně. Helešic zvýšil na 2:0 v 53. minutě, Kuchta dal výsledku konečnou podobou v nastavení. Jednadvacítka proti Rakousku nastoupí ještě v neděli, tentokrát v Kuchlu nedaleko Salcburku. Nejbližší utkání kvalifikace mistrovství Evropy, ve které mají oba soupeři už jen teoretické šance na postup, potom čeká Lavičkův výběr až v září v San Marinu. Přípravné utkání fotbalistů do 21 let v Zell am See Rakousko - Česko 0:3 (0:1)

Branky: 5. Pulkrab, 53. Helešic, 90.+4 Kuchta.

Sestava ČR: Stejskal - Surzyn (90. Vaníček), Chaluš, Lischka, Helešic - Sáček, Janošek - Macek (46. Trubač), Hašek (46. Sadílek), Granečný (66. Wiesner) - Pulkrab (59. Kuchta). Trenér: Lavička.