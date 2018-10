Přichází opavské loučení s Brnem. Děkujeme za azyl, vzkázal Kuzmanovič

„Hlavně věříme, že poslední utkání v Brně zvládneme. Brnu za azyl děkujeme a doufám, že postoupí a uvidíme se za rok v první lize.“

Záložník Kuzmanovič označuje Bohemians za nepříjemného tvrdého soupeře. „Hrají z poctivého bloku na rychlé brejky, mají šikovné hráče, rychlostně dobře vybavené, ale pokusíme se naše dvě výhry ještě rozšířit.“

Opavský trenér Ivan Kopecký uvedl, že by rádi navázali na své předchozí výsledky. „Bohemka má kvalitu, je to běhavé mužstvo a my se na ni musíme připravit,“ prohlásil Kopecký.

Fotbalisté Bohemians v minulých třech kolech nedali gól a urvali jediný bod za domácí remízu s Karvinou 0:0. Kouč upozornil, že o to větší pozor si Opavští na protivníka musejí dát. „Důležitá bude zodpovědnost a disciplína všech našich hráčů. Na nás trenérech je, abychom mužstvo udrželi ve střehu,“ řekl Ivan Kopecký, po jehož příchodu Opavští v lize zabrali.

„Nový kouč má jiný přístup. Skvěle to funguje,“ uvedl Nemanja Kuzmanovič. „Snažíme se poslouchat a jako vždy plnit dané úkoly. Vytvořila se dobrá chemie a funguje to super.“

Horší start do sezony Kuzmanovič přičítá i náročnému losu. „Se Spartou, Slavií jsme si to chtěli rozdat férově a nejenom bránit. S těmi týmy prohry nebereme jako ztrátu. Nezvládli jsme však Karvinou, Liberec, Zlín, to jsou zápasy, v nichž jsme měli více bodovat. Teď už víme, o čem první liga je, že nemůžeme bláznit dopředu.“