Příbramský kolotoč. V šatně si hledá volnou skříňku šest nových tváří

Přestup mladé hvězdičky Jana Matouška do Slavie spustil pořádný kolotoč. Starka slíbil na občerstvení kádru posily a Příbram ohlásila příchod hned pěti.

A jako bonus přidala nového asistenta kouče.

„Všechny změny byly provedeny po konzultaci s trenérem Csaplárem tak, aby splňovaly koncepci a požadavky, které má,“ upozornil Jaroslav Starka.

Takhle vidí všechny nové tváře jeho syn Jan Starka, majitel příbramského klubu.

Mario Holek (bývalý reprezentant, Sparta o něj loni v létě ztratila zájem, naposledy hrál za Duklu). „S Mariem přicházejí velké zkušenosti, a to nejenom z české ligy. Má za sebou úspěšná angažmá. Nyní se zotavuje po zranění, jakmile bude připraven do utkání, bude to určitě velké zkvalitnění naší defenzivy.“

Ruslan Mingazov (rychlík a šikula, ale také věčně zraněný hráč, Slavia ho loni půjčila do Boleslavi, teď ho bere Příbram). „Odešel nám Honza Matoušek, a tak jsme museli na vzniklou situaci zareagovat. Mingazov je podobný typ rychlostního fotbalisty.“

Radek Voltr (míří už na svou šestou ligovou štaci, za Liberec ale v poslední době příliš nenastupoval). „Další rychlý hráč do ofenzivy. Doufáme, že oba dokážou navázat na výkony právě odcházejícího Matouška.“

Petr Pejša (Příbram ho měla na testech a uspěl. Jeho výkony za třetiligový Vltavín upoutaly). „Není to tak dlouho, co byl u nás Pejša na zkoušce. Nyní se k němu vracíme v rámci ročního hostování s opcí. V ČFL předvádí stabilní a kvalitní výkony. Je to mladý hráč, který pod našimi trenéry může jít nahoru.“

Dominik Duda (přišel na přestup ze Slovanu Bratislava, zkušenosti už má i ze Zbrojovky Brno či Opavy). „Je to rychlonohý středopolař, který přichází na přestup ze Slovanu Bratislava. Tam nedostával tolik prostoru, kolik si zaslouží. Věříme, že v Příbrami ukáže své kvality.“

Bohuslav Pilný pozoruje hru.

Bohuslav Pilný (nový asistent hlavního kouče Josefa Csaplára, bývalý ligový stoper naposledy trénoval Žižkov). „Asistent Petr Janota u prvoligového týmu z důvodu časové zaneprázdněnosti končí, i nadále však zůstává jedním z klíčových trenérů v naší akademii. Nově jsme na místo prvního asistenta přivedli Bohouše Pilného, který splňuje naše požadavky a má potřebnou licenci.“