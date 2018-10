Končí období kravin a mládí, řekl příbramský kouč Csaplár po další náloži

„Co soupeř vystřelí na bránu, z toho je gól. Stalo se to proti Jablonci i teď. V pokutových územích jsme byli slabí – v ofenzivním i defenzivním. S tímhle se utkání hrát nedá, proto je z toho takový výsledek,“ uvedl Josef Csaplár k selhání v Opavě.

Šanci Příbram promrhala v první půli, kdy za stavu 2:0 pro domácí zkušený Rudolf Skácel neproměnil penaltu. Tam se mohl nastartovat obrat. Místo toho Slezané ve druhé půli přidali další tři kusy.

Příbram si nevylepšila postavení nejhoršího venkovního týmu nejvyšší soutěže, mimo svůj stadion ze šesti utkání získala jediný bod, paradoxně na Spartě.

Opava si naopak spravila chuť po předchozích dvou prohrách za sebou. „Máme určité absence. Navíc bez Matouška nebo Slepičky to moc nejde. Je to, jako když Barceloně odejde Messi nebo Suárez,“ upozornil Csaplár. „Uzrály určité věci a nyní končí určité období. Neříkám, že končím. Končí období mládí a kravin. Nastává období dospělosti. Buď na to máš, nebo nemáš,“ zahrozil kouč.

V příštím kole Příbram hostí poslední Slovácko, které včera překvapilo sympatickým výkonem v Plzni. To bude zápas „o šest“ bodů.