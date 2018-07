Příbram - Teplice 1:1, útočný fotbal a gól ze čtyřiceti metrů

V útočně hraném utkání zůstala řada dalších šancí nevyužita. Tepličtí čekají na ligovou výhru v součtu s minulou sezonou osm utkání.

Příbram si postup zajistila atraktivním útočným fotbalem, se kterým vyrukovala i proti Teplicím. V první čtvrthodině nepustila hosty do hry, dobře kombinovala a zaměstnávala obranu soupeře.

Aktivní byl zejména Matoušek, ale často volil komplikovaná řešení ve finální fázi. V 16. minutě musel Král kousek za polovinou hřiště stáhnout Slepičku a Příbram kopala z velké dálky přímý kop.

K němu si stoupl Květ, který se rozbíhal z půlícího kruhu. Přesto se odhodlal ke střele na branku. Ta byla dostatečně tvrdá a zaskočila brankáře Diviše, který si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil. Příbramský odchovanec Květ tak mohl slavit svou první ligovou branku.

Až pak začaly hrát i Teplice a několikrát se prokombinovaly do zakončení. Střely Hory, Kučery a Vondráška z voleje ale pochytal brankář Švenger. Příbram také nadále hrozila zejména po rychlých brejcích, jenže Matoušek dvakrát nedokázal dostat míč na nabíhajícího Slepičku. Následně sice přesprintoval Krále, ale tváří v tvář gólmanovi se mu nepovedl obstřel a branku vůbec netrefil.

Teplicím vyšel vstup do druhé půle. Už po minutě Vaněček chytře prostrčil patičkou míč za sebe na nabíhajícího Žitného a reprezentant do 21 let potvrdil střeleckou formu z jara. Z 11 ligových startů má na kontě už pět branek. Krátce nato měl Žitný další šanci, tentokrát ale branku minul.

Příbram vyvedlo vyrovnání z rytmu a najednou měli více ze hry hosté. V 60. minutě mohl skórovat hlavou domácí Slepička, který se opřel do centru Hlúpika, ale brankář Diviš míč i po teči ještě reflexivně vyhlavičkoval.

Ačkoli u Litavky začalo silně pršet, nadále se hrál útočný fotbal. Další Květovu střelu odvrátil obránce Vondrášek, Fantiše zase vychytal Diviš. Na druhé straně Tepličtí nedotáhli několik brejků a se střelou z úhlu neuspěl střídající Trubač. Gól tak už nepadl.