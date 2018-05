Zkušený Skácel po postupu: Ligy bych se nebál, ale mám už jiné priority

„Před časem jsem si říkal, že by bylo krásné hrát v Opavě o první místo a mít v kapse postup. Tehdy se mi všichni smáli a my to takřka dokázali. Dneska jsme si uhráli postup a je to krásné. Hráli jsme s Opavou nejhezčí fotbal a oba zaslouženě postupujeme,“ řekl Skácel.



Zatímco Opava byla nahoře od začátku soutěže, vy jste se nahoru dostávali postupně. Bylo to složitější?

Přišel nový trenér, který postavil úplně nový tým, a to, co chtěl hrát, se formovalo. Začátek nám moc nevyšel, po třetím kole jsme měli jeden bod a říkali nám, že spadneme. Moc lidí tomu našemu ofenzivnímu fotbalu s napadáním moc nevěřilo. Ve druhé lize to praktikuje už snad jen Opava, jinak si myslím, že nikdo tak hezký fotbal nehraje.

A pak?

Když jsme uprostřed podzimu porazili Budějovice, Hradec i Opavu, tak všichni koukali, jak dobře hrajeme. Tomu, co byl původně spíše sen, jsme začali věřit. Zvládli jsme začátek jara a i když ten závěr byl takový kostrbatý, dopadlo to dobře.

V Opavě jste potřebovali už jen bod a máte ho...

Chtěli jsme tři, jeli jsme do Opavy vyhrát, protože pořád chceme být první. Oba mančafty ukázaly, že i ve druhé lize se dá hrát slušný fotbal, přestože se hrálo o hodně. Vydřeli jsme bod, který nám zaručil postup, ale opravdu jsme tu jeli pro tři. Jít do ligy z prvního místa je prestižnější, a proto chceme soutěž vyhrát.

Bude mít tenhle tým na první ligu?

To se musíte zeptat trenéra. Uvidíme. Je to hodně předčasné, navíc já u toho asi ani nebudu. Jsem rád, že jsem postoupili, víc se o tom nemá cenu bavit. Uvidíme, co bude dál.

Proč u toho nebudete? Chcete končit?

Já bych se toho nebál, ale mám už trošku jiné priority. Chci dohrát sezonu, abychom vyhráli ligu, a uvidíme, co bude dál.