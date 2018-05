Tým otců a synů. Už jsme to chtěli mít za sebou, oddechl si kouč Csaplár

Ve zbývajících dvou kolech už půjde jen o to, kdo druhou ligu vyhraje. Opavští před Příbramí udrželi dvoubodový náskok...

„Dopadlo to tak, jak jsme si přáli,“ ulevil si příbramský záložník Antonín Fantiš. „Postup z prvního místa by byl krásný, chtěli jsme v Opavě vyhrát, ale i tak si toho ceníme. Fantazie. Úkol je splněný.“

Fantiš připomněl, že když do Příbrami přišel, tak říkal, že by bylo super, kdyby do první ligy postoupila Příbram a Opava. „A to se vyplnilo,“ usmál se. „Jsem šťastný, protože Opava tam patří, má fantastické fanoušky. Chtěl bych jim poděkovat za tu atmosféru.“

Příbramský trenér Josef Csaplár upozornil, že to byl těžký zápas. „Důležitý a v závěru i zbytečně nervózní, ale my jsme hráli o hodně. Už jsme to chtěli mít za sebou. Výsledkem jsme se ale potěšili hlavně my,“ prohlásil.

Dodal, že když Příbram přes sezonou přebíral, tak v ní byl jediný Jaroslav Tregler. „Klub prodal šestnáct hráčů. Nebyl tam nikdo. A jelikož jsme před tím byl dva roky v Emirátech, tak jsem říkal: Hele, já nikoho nepřivedu, já nikoho neznám. Hráče tak přivedl Jarda Starka. K tomu jsem mu řekl, aby mi dal kluky z dorostu, juniorky. Jsem zvyklý pracovat hodně tvrdě. A když jsem viděl, jak to postupuje, jak se tým rozvíjí, řekli jsme si, že do boje o postup jdeme. Věděl jsem však, že Opava je jasná. Ted šlo o to, kdo to zvládne za ní, a to se povedlo nám.“

Příbramský kádr tvoří nesmírně zkušení hráči a také mladíci. „Nazval jsem ten tým otcové a synové,“ usmál se Csaplár.

Troufá si s ním i na první ligu?

„Vůbec o tom nepřemýšlím. Vím, že Ostrava hraje o záchranu, Olomouc o třetí místo, takže je to tam složitější,“ zmínil dva loňské postupující. „Ale teď si tím vůbec nelámu hlavu. Možná je to problém i pro někoho jiného. Jde to v tuto chvíli úplně mimo mě.“