S Příbramí se vracejí staří známí. Csaplár, Slepička, Skácel či Grajciar

Mezi elitu se tým bosse Jaroslava Starky vrací po roce. Ve druhé lize byla v aktuální sezoně lepší jen Opava a právě na jejím hřišti si Příbram ve středu postup do ligy definitivně zajistila.



Kdo všechno ji k tomu pomohl?

Rudolf Skácel obránce, 38 let

Před rokem skončil v druholigovém skotském Raith Rovers a uvažoval, co dál. Hodlal s fotbalem skončit, kvůli dětem však zůstal v Praze a nakonec kývl na nabídku z Příbrami. Chtěl si užít poslední sezonu kariéry, ale nezmění po postupu do ligy názor? V Příbrami se našel na pozici obránce, odehrál šestadvacet ze sedmadvaceti zápasů, dal čtyři góly. Někdejší reprezentant, mistr Evropy do 21 let a fotbalista, který zářil zejména ve skotské lize za Hearts, si vyzkoušel francouzskou ligu v Marseille i bundesligu v Hertě. Je odchovancem Slavie.

Tomáš Zápotočný obránce, 37 let

S Příbramí je spjatý, vychovala ho pro velký fotbal. S Libercem má titul, mistrem byl i v Turecku s Bursasporem, hrál i za slavný Besiktas Istanbul nebo italskou ligu za Udine. Dva a půl roku byl ve Spartě, s kterou zažil bitvu o osmifinále Evropské ligy proti Liverpoolu. V září 2013 se vrátil do Příbrami, po třech letech už o něj klub neměl zájem. Tak šel hrát druhou ligu do Ostravy, pomohl k návratu mezi elitu, ale za ne zcela vyjasněných okolností odešel. Zpátky do Příbrami. A postup si zopakoval.



Miroslav Slepička útočník, 36 let

Před půldruhým rokem zaskočil fanoušky a objevil se v kleci jako bojovník MMA. Bývalý fotbalový talent, útočník Liberce, Sparty či Dinama Záhřeb, hrál jen třetí ligu za Písek, když se rozhodl s velkým fotbalem skončit. Teď je všechno jinak, od jara hraje v útoku Příbrami, kde potřebuje na gól jen 91 minut. Je ve formě, v šestatřiceti letech připravený na návrat do ligy.



Peter Grajciar záložník, 34 let

Důrazný záložník s výbornou střelou, který v Česku hrál ve Slavii i ve Spartě. Se Slavií slavil dokonce titul, pak se ztratil do Turecka a následně kývl na nabídku rivala z Letné. Putoval do Gruzie, kde s Dinamem Tbilisi oslavil zisk double, ale kvůli vážnému zranění kolene zůstal dlouho bez fotbalu. Do Příbrami přišel před sezonou z polské Vratislavi, odehrál všechny zápasy a je druhým nejlepším střelcem v týmu.



Marek Boháč brankář, 29 let

Gólman s vlasy do drdolu. Slávistický odchovanec v lize dostal epizodní šanci před šesti lety na Žižkově. Pravidelně nejvyšší soutěž začal chytat od července 2014 v Příbrami, jenže v březnu 2015 proti Jablonci špatně došlápl a ošklivě si poranil koleno. Když se po roce uzdravil, byl dvojkou za Alešem Hruškou. Do brány se dostal až po jeho přestupu do Plzně. Ale to už Příbram byla v druhé lize. Teď si zase může zachytat mezi elitou.

Antonín Fantiš útočník, 26 let

Když v šestnácti začal hrát za Příbram pravidelně ligu, věděla o něm celá Evropa. Ale Fantiš nikdy svůj obrovský talent nerozvinul do podoby, aby do špičkových klubů, které ho sledovaly, přestoupil. Brzdila ho těžká zranění i osobní problémy. Za deset let v lize dal jen třináct gólů, na útočníka či ofenzivního záložníka bídná bilance. Tři a půl roku strávil v Ostravě, rok a půl byl v Jablonci a dvě sezony ve Zlíně, odkud ve své Příbrami hostuje. V letošním ročníku v druhé lize dal čtyři góly.



Josef Csaplár trenér, 57 let

Proslul jako poměrně kontroverzní kouč, jehož otevřenost především v televizních diskuzích či při komentování zápasů mnohým vadila. V Příbrami piplal mladé fotbalisty, Příbram zase stvořila jeho.

Michal Paták 43 let, vedoucí mužstva Dlouholetý rozhodčí v profesionálních soutěžích, v létě 2016 po nástupu nového vedení komise rozhodčích v čele s Michalem Listkiewiczem vyřazen z listiny pro ztrátu důvěry. Paták se u veřejnosti netěšil valné pověsti, zato velké důvěry komise za bývalé předsedkyně Dagmar Damkové. V Příbrami nastoupil na pozici sportovního ředitele, v zápisech je uveden jako vedoucí mužstva. Zároveň však řídí zápasy třetí ligy a divizí, navíc Řídící komise pro fotbal v Čechách, jejíž předsedkyní je Damková, ho navrhuje zpátky na listinu pro první a druhou ligu. Vrátí se do ligy jako funkcionář, nebo sudí?

Jako trenér začínal v klubu, který se jmenoval Uranové doly, což je vlastně dnešní FK Příbram. Dotáhl to tam od mládeže až do ligy. Měl pověst kouče, který v Česku jako jeden z prvních používal moderní trendy.

Z Příbrami si ho vybral Liberec. V tandemu s Ladislavem Škorpilem hned v první sezoně senzačně slavil titul a postoupil do čtvrtfinále Poháru UEFA (2002).

Ve Slavii podobný kousek nezopakoval, zkusil si zahraniční angažmá v Panioniosu Atény, s Wislou Plock vyhrál Polský pohár i Superpohár, pracoval jako skaut pro Everton. Pak Viktoria Žižkov, Wisla Krakov, české mládežnické reprezentace.

V lednu 2015 se vrátil do Liberce, s Jiřím Kotrbou měli zbídačený tým v lize zachránit. Ale už po třech jarních kolech (všechno porážky) je majitel Karl odvolal.

Další dva roky působil ve Spojených arabských Emirátech, loni se vrátil do Příbrami. Nahradil Kamila Tobiáše, kterému se přes zlepšené výkony na jaře tým v první lize zachránit nepodařilo.

Csaplára si majitel Jaroslav Starka vybral, aby „to v Příbrami dal dohromady“. „Zná každý kámen v klubu, byl tu v době, kdy jsme hráli ještě třetí ligu,“ říkal Starka.

Ve středu večer mohl Csaplár svému šéfovi hlásit: „První úkol splněn.“

Csaplárovi asistenti Nikl, Mácha, Pavlík

Marek Nikl, 42 let. Odchovanec Bohemians, osm let působil v Norimberku, v bundeslize nastoupil k 141 zápasům a dal devět gólů. Dalších 87 zápasů odehrál v druhé německé lize. Po návratu do Prahy dohrával kariéru za Bohemians.

Marcel Mácha, 48 let. V Příbrami pracoval jako horník, pak hrál třetí ligu. Sezonu nastupoval za Kladno v druhé lize, ligovou premiéru si odbyl v roce 1995 za Liberec, ale jinak zůstal věrný Příbrami. Zažil evropské poháry i sestup. Jako krajní obránce pravidelně hrál nejvyšší soutěž až do sedmatřiceti.

Roman Pavlík, 42 let. Na Střížkově chytal divizi a třetí ligu, pracoval jako tesař a profesionální kariéru fotbalisty začal až ve třiceti. Koupilo ho ligové Kladno, protože se mu zranili oba brankáři Bičík a Vašek. Okamžitě se stal oporou, v Kladně odchytal čtyři prvoligové sezony. Když klub sestoupil, Pavlík se nemusel vracet na střechy. Angažovala ho Plzeň, jako jednička dovedl tým k prvnímu titulu v historii v roce 2011. Další sezonu zažil Ligu mistrů i zápas s Barcelonou. Naposled chytal ligu v dubnu 2012, jako náhradník byl v Plzni ještě před třemi lety. V Příbrami se stará o brankáře.