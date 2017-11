Basty, běhej! křičel příbramský kouč na Ayonga. Marně

„Basty, běhej!“ hromoval Csaplár, který nakonec mladého Čecha kamerunského původu v 58. minutě nahradil Makedoncem Danoskim. Jak později prohlásil na tiskovce, bylo to moc pozdě.

„Jsem myslím zkušený trenér a v 11. minutě jsem poslal hráče na rozcvičení,“ podotkl Csaplár. „Vidíte pár věcí a řeknete si: dneska to bude úplně mimo. Byl to jeho nejhorší výkon. Hráli jsme o deseti s Ayongem i bez něj, když tam přišel Zoran Danoski. Museli jsme se s tím poprat,“ pokračoval kouč, podle něhož Příbram v Pardubicích zahrála mimořádně bídně i j ako celek.

K drsné kritice však přidal i slova pochopení. „Nastoupila půlka mužstva, která byla ještě loni v dorostu. Ayong, Januška, Matoušek... Na výkyvy mají právo,“ uvedl.

To už tak úplně neplatilo pro mnohem zkušenějšího Danoského. Ani on nevydržel na trávníku Pod Vinicí až do závěrečného hvizdu; v 90. minutě jej střídal Jandera. Krátce poté Příbram urvala tři body pro sebe, ve druhé minutě nastavení skóroval hlavičkou po rohu Kodr.

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli - pracovali jsme do poslední minuty. Na druhou stranu Pardubice by si zasloužily bod - hlavně za druhý poločas. Tam nás dostaly pod tlak,“ uvažoval trenér Csaplár.