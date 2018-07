Rezek po návratu do Příbrami: V Teplicích jsem necítil důvěru od trenéra

„Už se mi to v hlavě honilo delší dobu, když jsem v Teplicích úplně necítil důvěru od trenéra a trošku to tam jakoby ochladlo,“ vysvětloval Jan Rezek ve videohovoru z rakouského Kaprunu, jak se narodil jeho návrat do středočeského klubu. „Měl jsem tam smlouvu ještě do zimy, ale nechtěl jsem se půl roku trápit. Přemýšlel jsem, jak to změnit, abych si závěrečné roky kariéry zkusil ještě užít.“

Užít si poslední roky kariéry rovná se zůstat v nejvyšší soutěži. I tak se dá Rezkovo uvažování pochopit. Stejně jako loni totiž mohl zamířit i níže, ale příbramské angažmá dostalo jasnou prioritu, ačkoliv ho do svému týmu lákal kamarád.

„Během toho roku, co jsem byl v Teplicích, jsme s Příbramí zůstávali v kontaktu. Stále mě lákali, abych se vrátil. Tady tou mou situací to vygradovalo, a i když o mě měl zájem také sokolovský trenér Pavel Horváth, tak ta první liga je přece jen pořád lákavější,“ řekl Rezek.

Kontrakt byl definitivně dohodnut minulý týden, takže příbramský funkcionář Josef Zvonič mohl naložit posilu do auta a dopravit ji na rakouské soustředění za staronovými spoluhráči.

„Pár mladíčků z loňska tady ještě je,“ rozhlížel se Rezek. „Ale jinak se kabina za ten rok obměnila opravdu hodně. Co jsem stihl poznat, tak je tu zajímavý mix hráčů, a sám jsem zvědavý, jak nám to v lize půjde,“ těší se.

Příbram během herního kempu v Kaprunu nakonec neodehrála avizovaný přípravný zápas proti Dynamu Kyjev, ale nastoupila proti čtyřem jiným soupeřům.

Porazila rumunský tým Botosani, remizovala s německým Werderem Brémy a podlehla ruské Ufě a německému Uerdingenu.

„Trenér chce, abychom hráli fotbal, aby se po ztrátě míče tlačilo na soupeře. Celá ta filozofie je super. Donutit soupeře k chybám je vlastně nejjednodušší způsob, jak být nebezpečný, takže jsem příjemně překvapený,“ ohodnotil Rezek herní projev a pochvaloval si i celkový přínos soustředění. „Byla to příjemná změna. Nejen výborné podmínky pro přípravu, ale i spousta kvalitních zahraničních soupeřů. Kompletně vše proběhlo na špičkové úrovni.“

Příbram vstoupí do nového ročníku ligy v sobotu. Z Rezkova pohledu celkem kuriózně. Doma proti Teplicím.