Příbram hraje na Dukle, hrozí jí propad na sestupovou příčku

Ale pozor, velkou motivaci má i Dukla. Zaprvé je na tom v žebříčku ještě hůře než Středočeši. A zadruhé jim chce oplatit srpnový debakl 0:4.

„Nejnebezpečnější zápas, který jsme dosud hráli. Příbram je momentálně lepší ve venkovních zápasech, kde jim vychází agresivní presink po ztrátě míče a řešení brejkových situací,“ prohlásil kouč Pražanů Roman Skuhravý.

Příbram má na předposlední Duklu v tabulce pouze jednobodový náskok.

„Co my neproměníme, to je hrůza. Zahodíme tutovky, pak hloupě inkasujeme. Musíme tvrdě pracovat a věřit si. Teď musíme vyhrát na Dukle, pak máme doma Spartu. Když už si ty šance vytvoříme, musíme je dávat. Je to nepříjemná situace,“ připouští problémy nováčka příbramský útočník Antonín Fantiš, který v poslední době nastupuje s kapitánskou páskou.

Zápas v metropoli čeká o víkendu také Mladou Boleslav. Bude to však úplně jiná písnička než v podání Příbrami. Boleslav totiž míří do Edenu, na stadion vedoucí Slavie.

„Škoda, že jsme minule doma neporazili Karvinou, mohli jsem jet na Slavii ve větším klidu,“ řekl boleslavský bek Petr Mareš, fotbalista se slavistickou minulostí.

Boleslav bude muset nabourat svou sestavu, nastoupit totiž nesmí stoper Matěj Chaluš. Jedná se o vzájemnou dohodu klubů, Chaluš totiž ve středočeském klubu hostuje právě ze Slavie. „Sílu aktuálního ligového lídra plně respektujeme, přesto jsme odhodláni na jeho hřišti bodovat,“ řekl boleslavský kouč Josef Weber.