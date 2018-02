Plzeň hostí Jihlavu. A může zase navýšit náskok na čele tabulky

Zeman: Věřím, že nás postup nakopne Plzeňský záložník Martin Zeman v úvodu zimní přípravy během tréninku. V prvních dvou zápasech sezony začínal Martin Zeman na lavičce, ve čtvrtek proti Partizanu Bělehrad už byl levonohý záložník v základní sestavě. A teď se chystá na ligový souboj s Jihlavou. „Soupeř obral v minulém kole o body Slavii, určitě nás nečeká nic lehkého. Nemůžeme si myslet, že dají svojí kůži lacino,“ uvedl na klubovém webu Martin Zeman. „Ale věřím, že jsme dobře připraveni. Postup přes Partizan je pryč. Hrajeme další důležitý zápas v lize, který nás zase může o kus přiblížit titulu,“ doplnil 27letý fotbalista, který na podzim v Jihlavě přihrál na vítězný gól Marku Bakošovi. Na Vysočině jste od první minuty prohrávali, ale skóre jste pak otočili. Vybavíte si ten zápas?

Pamatuju si to moc dobře, byl to nesmírně těžký zápas. Výsledek jsme otáčeli až v závěru. Doufám, že se to nebude opakovat a doma to budeme mít víc pod kontrolou. Jarní část sezony sotva začala a vy už máte za sebou tři těžké zápasy. Jak se to projevuje na náladě v kabině?

Vstupovali jsme do jara s očekáváním, zatím to zvládáme vcelku dobře. Myslím, že postup přes Partizan by nás mohl nakopnout pro zbytek sezony. Dokázali jsme, že fotbal hrát umíme. Musíme to ale potvrzovat v každém zápase. Vy osobně se na pravém kraji zálohy točíte s Milanem Petrželou. Jak tuhle rotaci berete?

Všichni jsme jeden tým, respektujeme se navzájem. Je jedno, kdo je zrovna na hřišti. Samozřejmě, že každý fotbalista chce hrát, ale hlavně chceme být prospěšní týmu, aby vše fungovalo. Nemůže být mezi zápasy s Partizanem a Sportingem pro fanoušky Jihlava malé lákadlo?

My jejich podporu potřebujeme. V odvetě s Partizanem vytvořili parádní atmosféru, s jejich podporou v zádech se nám hrálo skvěle. Doufám, že takhle budou pokračovat, a my jim zase na oplátku chceme na hřišti dělat radost.