Zlín čeká bitva v Olomouci. Oba trenéři srší komplimenty na soupeře

Sigmáci drží v lize překvapivé 2. místo i sérii deseti zápasů bez prohry. Rádi by na bedně přezimovali. „Můžeme si říkat, kde bychom chtěli skončit, ale stojí proti nám strašně silní soupeři – máme doma Zlín, Spartu, jedeme do Liberce. Pokud by se to podařilo, je to nad plán,“ přemítá trenér Václav Jílek před dnešní (16.00) domácí bitvou se Zlínem, účastníkem Evropské ligy.

Jako doma se na Andrově stadionu mohou cítit i Zlínští, neboť v azylu na Hané hrají Evropskou ligu, již si vybojovali vítězstvím ve finále českého poháru, které se hrálo rovněž v Olomouci.

„Je to pro nás napůl domácí stadion, odehráli jsme tam těžká střetnutí,“ zmínil zlínský kouč Bohumil Páník remízové duely s moldavským Tiraspolem a dánskou Kodaní. „Naše prostředí je jim bližší, než když někde vyjedou a hrají tam jednou za sezonu,“ přitakává Jílek. „Drobná výhoda to je pro hráče v prostorové orientaci.“

Že je Zlín deset bodů za jeho mužstvem, nedělá podle Jílka z Olomouce automaticky favorita moravského derby. „Kdo je favorit, to je téma pro sázkové kanceláře, které určují kurzy. Do zápasu jdeme z lepší výchozí pozice, to je celé. Ale Zlín disponuje obrovsky kvalitními hráči na naši soutěž. Že zatím nejsou tam, kde by se podle jmen měli pohybovat, to je otázka pro Zlín. Myslím, že roli hraje i Evropská liga a rozložení sil, motivace hráčů.“

Páník na adresu rozjetého nováčka srší komplimenty: „Tým je dlouho broušený, jsou výborní v držení míče a kombinaci, jejich styl se blíží španělskému.“

Fastav čeká na závěr podzimu moravský trojboj: po Olomouci venku Brno, mezitím domácí derby se Slováckem. Pokud ho zvládne, může na jaře v české lize zabojovat o postup do evropských pohárů. Jestliže ne, zůstane jim naděje už jen v MOL Cupu, z něhož Sigma již vypadla.

„V silách mužstva je, abychom získali devět bodů,“ myslí si Páník.

Jeho týmu se však na podzim ještě nepovedlo vyhrát v soutěži ani dvakrát po sobě. I proto z desátého místa ztrácí na čtvrtou pozici zajišťující kvalifikaci Evropské ligy sedm bodů. „Ukazuje se ale, že dokážeme hrát s každým minimálně vyrovnanou partii. I když jsme měli za sebou velmi těžký zápas v Kodani a cestování, remizovali jsme doma se Spartou,“ připomíná Páník, že mužstvo dělí pozornost na podzim mezi tři soutěže.

V Evropské lize mu ale zbyla před závěrečnými dvěma duely titěrná šance na postup do jarního play-off, takže se může plně koncentrovat na tuzemskou soutěž.

„Zlín se nám líbil i na Bohemce. Z toho zápasu jde hodně věcí vzít, stejně tak proti Spartě. I když předtím prohrál vysoko doma s Mladou Boleslaví. Sestava se zase tolik nemění,“ vypozoroval Jílek. „Pokusíme se soupeře přelstít.“

Na co sigmáky upozorní především? „Na rychlost Zlína v přechodové fázi. Ekpai, Vukadinovič nebo Diop rychlostí disponují. Je potřeba je eliminovat. Zlín je na tom v individuální kvalitě ještě lépe než Bohemka. Je potřeba, abychom byli obezřetní,“ varoval Jílek.