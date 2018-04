Proti Slavii oslaví Zbrojovka 105 let. Trápí ji ale (ne)forma a marodka

Utkání bude předcházet autogramiáda hráčů, kteří byli u zápasu se Slavií v roce 1996, kdy na stadion za Lužánky přišlo 44 120 diváků. Dosud je to platný ligový rekord, a vzhledem k současným kapacitám stadionu i nepřekonatelný.

„Doufám, že podáme výborný výkon, společně s fanoušky, kterých očekávám hodně. Výročí, dresy, jedno s druhým. Snad nám to všechno pomůže podat maximální výkon,“ přeje si brněnský trenér Roman Pivarník.

Utkání bude totiž pro Zbrojovku nejen slavnostní, ale i mimořádně důležité. Bodově je srovnaná se Slováckem, s nímž má shodně 20 bodů a přetahuje se s ním v boji o opuštění sestupové příčky, na které trčí.

Slavii hostí týden poté, co doma ztratila bezbrankovou plichtou s Karvinou, což je citelná rána.

Brno - Slavia Sledujte od 13 hodin online.

„Čeká nás strašně silný soupeř. Dojede Slavia se spoustou výborných, zkušených hráčů. My musíme jít na hřiště s tím, že chceme vyhrát. Ne to odehrát, ale vyhrát. To musíme všichni dostat do hlavy,“ vtlouká si hlavní mantru tohoto víkendu do mysli brankář Dušan Melichárek, kapitán Zbrojovky.

Příkladem budiž Brňanům výsledky jiných ohrožených mužstev. Naposled Baník dokázal vzít bod Plzni, Slavia doma dokonce prohrála se Zlínem.

Z tohoto výsledku v Brně moc radosti mít nemohou. Prohrát dvakrát za sebou, to asi Pražané nebudou chtít dopustit.

„Sami ale víme, že tento půlrok může každý porazit každého. Je to na nás, jak budeme hrát,“ přemítá Pivarník.

Tomu, jak psychický tlak ve druhé polovině soutěže napadá odolnost favoritů stejně znatelně, jako chřipkový virus oslabuje pacienta, se sám diví.

Momentky z podzimního duelu Slavia vs. Brno

„Boj o titul je rozhodnutý už od podzimu. Na jaře (vedoucí tým) Plzeň ztrácí ve velkém, získala šest bodů z osmnácti, to je o jeden víc než my. Slavia to ale stejně nevyužívá,“ diví se nečekanému vývoji.

Sleduje ho nejen jako fotbalový činovník, ale i jako trenér mužstva, jehož se výsledky bezprostředně týkají. „Ztráty Plzně a Slavie jsou obrovské. Zato na spodku tabulky je to natlačené nadoraz. Tlak by na ně neměl být, Plzeň má komfortní náskok, může v klidu hrát, to samé Slavia, která může být v klidu, protože její ztráta na první místo je velká. Zatím to tak ale nevypadá a nám i tohle komplikuje situaci, protože ty ztráty velkých klubů přicházejí i s našimi soupeři na dně tabulky,“ říká.

Svoje svěřence připravuje nejen na velkou bitvu, ale i na netradiční začátek zápasu. Ten je oznámen na 13. hodinu, což je čas, v němž Zbrojovka v této sezoně ještě úvodní výkop neměla. Nejblíž tomu byl start utkání vloni v listopadu v Jablonci, kde se hrálo od 14.00. A to byla jediná zkušenost. Jinak se fotbalová liga v Česku odehrává odpoledne nebo večer.

Po fotbale pokus o rekord Až do večera mohou fanoušci po zápase Zbrojovky se Slavií najít navazující program. Od 15 hodin hrají ve vedlejší hale míčových sportů basketbalistky KP Brno semifinále ligy proti Nymburku, od 18 hodin hrají volejbalistky KP taktéž semifinále s Prostějovem. Držitelé permanentek na jakýkoliv jihomoravský tým (včetně Komety) nebo vstupenek na fotbal mají vstup na basketbal volný, cílem je překonat rekord soutěže v návštěvnosti soutěže 1 250 diváků ze zápasu KP Brno - Žabiny.

„Studie je taková, že organismus sportovce si zvykne, kdy podává výkon. Na jednu hodinu odpoledne jsme dali i předzápasový trénink, ale problém to je. Není to ani na snídani, ani na oběd. Musíme si s tím poradit, ale logické to není,“ mračí se Pivarník, který považuje netradiční začátek i za komplikaci pro fanoušky.

„Vůči nim je to katastrofa. Diváci by měli vědět, kdy se doma pravidelně hraje. Tady je to jednou v sobotu v jednu, jednou v pátek v osm, jednou v neděli. V první řadě se to hraje pro lidi na stadionu, ty sem chceme přitáhnout,“ zlobí se na časté střídání hracích časů.

Těm, co přijdou dnes, doufá ukázat kvalitní podívanou. Aby pro ně nebyl největším zážitkem bohatý program v přilehlé fanzóně od 11 hodin, případně podpis brněnských legend Richarda Dostálka, Zdeňka Valnohy a dalších.

„Slavia hraje silový, jednoduchý nátlakový fotbal. Hraje hodně dlouhých balonů, sbírá je a posílá je dopředu do šestnáctky,“ rekapituluje Pivarník. Problém řeší ve složení zálohy, kde mají zdravotní potíže Jan Polák (záda) a Miloš Kratochvíl (otřes mozku) a karetní trest Ladislav Krejčí.