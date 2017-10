Boj o první místo: Budějovice ve druhé lize vyzvou Opavu

Oba týmy mají v tabulce 22 bodů a stejný rozdíl ve skóre. Opavu na prvním místě drží větší počet vstřelených branek. Vůbec největší v celé soutěži. Na jihu Čech se střetne naopak s nejlepší defenzivou druhé ligy. Jihočeši totiž dostali v jedenácti zápasech jen sedm gólů.

„Opava má velkou kvalitu. Abychom uspěli, budeme muset podat stoprocentní výkon. Připravíme se do posledního detailu,“ říká trenér Dynama David Horejš.

Řešit bude muset fakt, jak se jeho tým vypořádá s absencí nejlepšího střelce a důležitého záložníka Jakuba Peška. Ten bude chybět kvůli trestu za červenou kartu v závěru minulého utkání ve Znojmě, kde Jihočeši remizovali 1:1.

„Je to rychlostní typ a náš nejlepší střelec, kterého rozhodně budeme postrádat. Na druhou stranu zranění a karty k fotbalu patří. Nabízí se tím šance pro další hráče, kteří dle mého názoru mají na to, aby hráli v základní sestavě. Teď to musí potvrdit. Ztráta Jakuba je pro nás citelná, ale věřím, že jej dokážeme nahradit,“ přeje si trenér.

Šance je to hlavně pro Lukáše Poučka nebo Jakuba Moravce, kteří do zápasů naskakují zatím jako střídající hráči.

Soupeř má nejlepší útok

Opava má vyrovnaný kádr, který diriguje zkušený Pavel Zavadil. Ten v létě přišel z Brna. A pozor si svěřenci Davida Horejše budou muset dát hlavně na trojici útočníků opavského klubu. Sedm branek vsítil Srb Nemanja Kuzmanovič, po pěti přidali Tomáš Smola a Joel Kayamba z Konga. Tihle tři zabírají tři z prvních čtyř pozic v tabulce střelců celé soutěže.

Jihočechy čeká důležité utkání. A tomu odpovídají i předpoklady vyšší divácké návštěvy i přesto, že duel bude vysílat Česká televize.

„Doufáme, že by si cestu na utkání mohlo najít něco kolem dvou tisíc diváků, což by byla letošní nejvyšší návštěva,“ zkouší odhadovat mluvčí klubu Aleš Strouha. Na zápas Dynamo pozvalo policisty, kteří v poločasové přestávce ukážou například práci psovoda.

V kabině Budějovic si váhu zápasu uvědomují, na druhou stranu se nechtějí důležitostí svazovat. „Nevím, jestli jde úplně o zápas podzimu, ale hrají první dva nejlepší týmy, což samo o sobě slibuje atraktivní podívanou. Do konce sezony ale zbývá ještě hodně kol. Jde o specifický zápas, velmi důležitý, ale nejde ještě o všechno,“ říká Jiří Kladrubský, který při absencích Petra Benáta vodí tým na hřiště s kapitánskou páskou.

Ve druhé lize hraje o víkendu i Táborsko. Po důležité výhře nad Třincem pojede v neděli získat body do Vlašimi.