Přepeřská fotbalová jízda: za pět let z „pralesa“ až do divize

Oficiálně tak vznikl klub FK Přepeře až v roce 2013 vytvořením občanského sdružení a zakladateli byli podnikatel a dosavadní majitel Michal Kupka jako předseda a místopředsedové Vladislav Bým a Miroslav Kvapil. „Pan Kupka tehdy vykoupil hráče z béčka Mírové, ale bylo to v létě a už se to administrativně nestíhalo,“ popsal Miroslav Kvapil.

Proto museli přepeřští fotbalisté začínat od nuly v „pralese“, jak se říká nejnižší okresní soutěži, a protože neměli vlastní stadion, azyl našli v Semilech a hráli jako jejich B-tým. Tuto soutěž, kde bojovali se soupeři jako Libštát B, Poniklá, Kruh, Tatobity či Martinice, zvládli bez prohry a nastartovali svůj raketový vzestup.

V dalším ročníku už nastoupil tým poprvé oficiálně jako FK Přepeře a v roli nováčka postupně triumfoval v okresním přeboru, v I. B třídě i v I.A třídě. Jedinou soutěží, kterou fotbalisté Přepeř za pět let neovládli, byl v uplynulé sezoně krajský přebor. V něm skončili druzí za Velkými Hamry, ale i ze stříbrné pozice si vybojovali vysněný postup do divize, čtvrté nejvyšší domácí soutěže.

„Takovou vizi postupů jsme díky posilování hráčského kádru už tehdy na začátku měli, neříkáme, že ne, a tu divizi jsme opravdu chtěli,“ řekl druhý z místopředsedů klubu Vladislav Bým.

Za takovým senzačním posunem o pět pater výš samozřejmě musí stát movitý majitel, který do klubu investuje velkou částku peněz. Tím je v Přepeřích mecenáš Michal Kupka, jednatel místní spediční firmy RTW Trans, který přivedl do kádru i fotbalisty se zkušenostmi z první ligy. A před touto sezonou do realizačního týmu navíc i ostříleného kouče Josefa Petříka staršího, jenž působil dlouhá léta v prvoligovém Slovanu Liberec a naposledy v nedalekém FK Turnov. A jen tak mimochodem, letošní ročník divizní skupiny C odstartuje tuto neděli právě pikantní sousedské derby Turnov - Přepeře...

V divizi určitě nechtějí hrát Přepeře jen o záchranu. „Naopak podle síly a dalšího letního posílení kádru máme ambice na střed tabulky a výš. Dobrým signálem byla výhra v předkole poháru nad silnými divizními Zbuzany, to byl myslím náš zatím top zápas za těch pět let,“ podotkl Bým.

Po nepopulárních „vyhnanstvích“ na hřištích v Semilech a v posledních dvou sezonách v Turnově, kde Přepeře hrály své domácí zápasy, se majiteli klubu povedlo vystavět přímo v Přepeřích zbrusu nový fotbalový stánek s názvem RTW aréna. Ta se slavnostně otevřela minulou sobotu a vrcholem programu byl exhibiční duel divizního nováčka s výběrem Sparty Praha nad 35 let, za který nastoupili například Tomáš Řepka, Jan Koller, Milan Fukal, Petr Papoušek, Luboš Loučka, Luděk Stracený a další bývalé letenské osobnosti.

Takřka pohádkový aktuální příběh Přepeř nápadně připomíná cestu SK Hlavice majitele Viléma Němce z okresu dokonce až na čelo tabulky ČFL v minulé dekádě. Jenže pak vyschl finanční zdroj, kometa zhasla a Hlavice nyní hraje v okresu Liberec nejnižší III. třídu - JIH.

Jaká asi bude další pouť týmu FK Přepeře?