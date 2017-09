Kovář, gólman pro Evropu: Přece tam jsem od toho, abych něco chytil

Byť v Astaně za fotbalovou Slavii zažil teprve třetí start sezony, obstál. Ba zářil. Na dorážku Tomasova už neměl, jiné střely hráčů Astany ale likvidoval, chvílemi bravurně. Zasloužil se o remízu 1:1.

„Od toho tam přece jsem, ne?“ usmál se. „Spíš mě to trefovalo. Hodnocení bych nechal na někom jiném. Přece jenom jsem gól dostal, takže tam nějaká za uši bude.“

Byla to jen slova muže v dobré náladě, nikoli fotbalisty čekajícího výtky. 31letý gólman je s trochou nadsázky borcem pro Evropu: do branky Slavie šel i na úvod Evropské ligy proti Maccabi Tel Aviv, a tak všechny čtyři body nesou Kovářův autogram. Krom toho chytal už jen národní pohár proti Třinci.

Nyní mu ovšem pomohlo to, co si sám nepřál: zdravotní stav obvyklé jedničky Jana Laštůvky.

„Věděl jsem, že po zápase se Zlínem měl nějaké problémy. Upeklo se to tak, že jsem šel do brány já, ale my gólmani do toho jdeme pořád na sto procent i jako náhradníci. Kdyby se něco stalo,“ říkal.

Jako nyní. Připravenost se hodila: „Nebyl jsem vůbec zatuhlý. My gólmani pomáháme jeden druhému. Žádný problém.“

V chladném večeru jej opravdu zamrazilo jen jednou, když v závěru vyboxoval centr opravdu vysoko - a pomohl si fotbalovým termínem. „Při té svíci mi zatrnulo. Volil jsem jistotu, ale blbě jsem to trefil. Naštěstí jsme to uhráli.“

I díky Kovářovi. Po tlaku první půle, kdy slávisté dvakrát rozduněli břevno, se remíza může zdát málo. Při pohledu na celý zápas je to jiné.

„Možná v koutku duše cítím - škoda, že jsme gólových příležitostí neproměnili víc. Ale pak byli domácí aktivní a my ve druhé půli tak nebezpeční nebyli. Na umělce to mají fantasticky nafrčený; nedivím se, že tady dlouho nikdo nevyhrál. Ve finále budeme s bodem spokojení, je plusový,“ řekl Kovář.

A připravoval se na to, že mu už za pár dní bude zase patřit pozice, jež u jeho sezony zatím převažuje.

„Jsem rád za každý zápas, ale budu teď jednoznačně podporovat Laštyho. Doufám, že bude v pořádku,“ vyhlíží nedělní ligu proti Brnu: „Je to velice důležitý zápas, po ztrátě ve Zlíně to musíme zvládnout.“

I tak je pro slávisty dobré vědět, že bude-li zase třeba, Kovář je připraven. V Astaně o tom pochyby nepřipustil.