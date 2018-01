Fotbalový předseda Malík: Nástup normalizační komise by byla katastrofa

Malík se stal šéfem českého fotbalu loni 12. prosince, nástupce Miroslava Pelty zvolili delegáti mimořádné valné hromady v Nymburce.

Minulý týden absolvoval svou první zahraniční cestu na sumit skupiny M6, která sdružuje vedle české asociace také slovenskou, polskou, maďarskou, rakouskou a lichtenštejnskou.

„Řešili jsme řadu společných otázek, u kterých považujeme za důležité se shodnout a prezentovat jednotný názor. Mimo jiné jsme se dotkli finančního fair play,“ poznamenal Malík.

Co vás čeká v nejbližší době?

Jednoznačně řešení financování asociace a změna stanov, jak na nás naléhají obě mezinárodní organizace FIFA a UEFA.

Změna stanov se řeší především kvůli volbě předsedy, aby se jako v předchozích letech nestávalo, že valná hromada nikoho nezvolí. V jaké je to fázi?

Česká i moravská komora mají vyjednávací týmy, řeší se otázky s právním pozadím. Koncem ledna po losu Ligy národů se sejdu s předsedou UEFA Čeferinem a s výsledky schůzky zástupce obou komor seznámím. Byl bych rád, abychom se následně shodli, jak změnu stanov vyřešíme.

Pokud ne, UEFA hrozí vysláním normalizační komise. Co by to pro český fotbal znamenalo?

Domnívám se, že poměrně významnou katastrofu. UEFA a FIFA by do své kompetence převzaly kompletní řízení českého fotbalu. A do něho zaváděly své stanovy a vlastní pravidla hry. Přišli bychom o významnou míru autonomie a demokratického nastavení, které tady máme.

Jakou změnu stanov preferujete vy?

Abychom dokázali najít cestu k tomu, aby vždycky vzešlo nové fotbalové vedení.

Po červnové rezignaci Miroslava Pelty a následném nezvolení nového vedení řídil český fotbal místopředseda Roman Berbr. Jaká je jeho pozice nyní?

Aktuálně nevykonává žádnou exekutivní funkci. V rámci výkonného výboru spolu máme odpovědnost za úsek reprezentace.

Jejím trenérem zůstává Karel Jarolím a vy k němu sestavujete sportovní radu. Kdo by v ní měl být?

Určitě tam bude trenér Jarolím a manažer reprezentace Šeterle. Dál jeden z trenérů ostatních reprezentací, ředitel sportovně-technického oddělení Prokeš. A moji ambicí je, aby byli i dva odborníci mimo struktury asociace. Abychom si byli jistí, že dostáváme co nejobjektivnější názor.

Odborníci z řada bývalých reprezentantů nebo spíš trenérů?

Domnívám se, že to není rozhodující. Důležité je, abychom je našli a oni byli ochotni se toho procesu zúčastnit. Ale zatím po mně jména nechtějte.

Mohl být to být i Pavel Nedvěd?

Ještě jsem s ním neměl příležitost mluvit. Ale bude zapotřebí, aby se rada aspoň ze začátku scházela poměrně často. A myslím si, že to je mimo současné časové možnosti Pavla Nedvěda.