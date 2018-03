Olomoučtí fotbalisté půjdou do hitu ligy na Slavii nejspíše bez Buchty

A zřejmě by jich měl Buchta deset, kdyby zápas proti Slovácku (1:0) po nešťastném střetu se spoluhráčem Radakovičem, který jej zasáhl kolenem do hlavy, neopouštěl v 75. minutě na nosítkách s ochranným límcem na krku. Jeho čtyřiadvacetiletý náhradník Michal Reichl bude čelit velké ofenzivní síle.

Slavia v úvodu jara v premiéře pod trenérem Jindřichem Trpišovským nečekaně prohrála 0:1 v Jihlavě, ale v dalších třech zápasech včetně středečního poháru proti Liberci neinkasovala. Na Olomouc se však červenobílým příliš nedaří a v posledních osmi zápasech ji neporazili.

Slavia - Olomouc V neděli od 15.00 sledujte online.

„Myslím, že to bude podobné utkání jako s Libercem. Olomouc je tři roky sehraná, hraje hodně podobným stylem, má trenéra, který je tam dlouho. Budeme se snažit o nátlakový fotbal, to platí na každého. Po Olomouci je derby, tyhle zápasy hodně napoví,“ uvědomuje si Trpišovský. „Řekl bych, že Slavia se změnila radikálně. Útočná podpora je v daleko větším počtu, i agresivita je větší,“ všiml si Jílek. „Na druhou stranu nám to skýtá okýnka v defenzivě, kde to není tak pevné, hodně riskují.“

Olomouc udolala Slovácko po nepřesvědčivém výkonu a poprvé po třech kolech skórovala. „Je to další utkání, nechtěl bych mu nadsazovat zbytečnou důležitost. Doufám, že se budeme prezentovat jinak než minule,“ přeje si Jílek. „Musíme být daleko aktivnější a přesnější, odvážnější, abychom byli schopni dostat soupeře pod tlak, hlavně jeho rozehrávku, a nečekat na darovanou chybu, ale vynutit si ji.“

Na podzim uhrála Sigma doma se Slavií šťastnou remízu 1:1 i díky trefě obránce Václava Jemelky rukou a několika perfektním zákrokům Buchty. Mimochodem právě o Jemelku v zimě Slavia stála, ale Olomouc nabídku odmítla.