Pracovali dobře, chválí hradecký trenér Frťala mladé nováčky

Hradec šel v úvodním zápase nového ročníku Fortuna národní ligy do vedení, které až do konce nepustil. Tým vedený novým koučem Zdenko Frťalou si tak do tabulky zapsal první tři body. „Hlavně v úvodu zvládli hru výborně. Čeká nás sice ještě hodně práce, ale tři body jsou naše,“ potěšilo Frťalu.

Hradec neměl v Táboře jen nové obsazení lavičky, také na hřišti se oproti sestavě ze závěru loňské sezony objevilo hned několik nových hráčů. V základní jedenáctce vyběhly obě letní posily Martin Matoušek a Fahrudin Ďurděvič, kolonku nových jmen pak výrazně rozšířili mladí. Jak ti, kteří přišli z mládežnických mužstev, tak ti, kteří se vrátili z hostování. Platilo to o Martincovi, Trávníčkovi, Fiňkovi či Hynkovi. Hned tři z nich hráli v obraně.

„Stojím si za tím, že pokud nebudou absolvovat takováto utkání, tak nikdy nezjistíme, jestli na to mají, nebo ne. Pracovali dobře,“ sdělil kouč.

Rychlá branka Hradci výrazně pomohla. Domácí Táborsko se snažilo kontrovat především po rohových kopech, ale obrana hostů byla pozorná a žádnou větší možnost nepřipustila. Naopak k zajímavému zakončení se propracoval hradecký novic Ďurděvič, brankář Toma byl pozorný. Táborsko se pak připomnělo po prudké střele Kopřivy. Do konce prvního poločasu měl Hradec Králové ještě několik slibných šancí, ale brankář Toma svůj tým podržel.

„Po vstřelené brance přišla z naší strany velká nervozita, zbytečně jsme se zatáhli, a přesto jsme měli dvě stoprocentní příležitosti. Kdyby byl poločas 3:0, druhá půle by se odvíjela asi trochu jinak, myslí si hradecký kouč.

Na začátku druhé pětačtyřicetiminutovky byl vidět opět aktivní Ďurděvič, jeho pokusu však chyběla přesnost. Velká šance na druhou branku Hradce následně přišla v 57. minutě, ale ani Vlkanova, ani Černý míč za brankovou čáru dostat nedokázali.

Na druhé straně ale Hradec soupeře nepustil k vyrovnání. „Představoval bych si i v závěru lepší výkon, abychom nepanikařili. Na týmu ale oceňuji výbornou hru do obrany, kromě standardních situací, kterých moc nebylo, jsme soupeře do stoprocentní šance nepustili,“ potěšilo kouče.