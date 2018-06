Blízko účasti mezi nejlepší šestnáctku turnaje jsou naopak Dánové i Francouzi. Těm stačí v zápasech skupiny C proti Austrálii, respektive Peru zvítězit.

Dánsko - Austrálie skupina C, čtvrtek 14.00 (Samara) Předpokládané sestavy

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne - Poulsen, Eriksen, Sisto - N. Jörgensen. Austrálie: Ryan - Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich - Leckie, Jedinak, Mooy, Kruse - Rogic - Juric.

Rozhodčí: Lahoz - Cebrián Devís, Pérez Del Palomar (všichni Šp.).

Umístění v žebříčku FIFA: 12. - 36.

Dánsko jde do souboje s Austrálii povzbuzeno sérií šestnácti zápasů bez prohry a 534 minut bez inkasovaného gólu. V prvním utkání šampionátu proti Peru (1:0) mělo štěstí, přežilo penaltu a řadu tutových šancí soupeře.

„Když se podíváte na dosavadní výsledky na tomto turnaji, je vidět, že spoustu favoritů má problémy. Navíc Dánsko je malá země, takže nás za favority ani nepovažuji. Austrálii jsme hodně studovali, před MS změnili trenéra. Zlepšili organizaci hry a proti Francii vypadali velmi silně,“ řekl norský kouč Dánska Aage Hareide.

Australané na světovém šampionátu čtyřikrát za sebou prohráli, ale dobrý výkon proti favorizované Francii (1:2) jim dodal sebevědomí.

„Stále jsem trochu zklamaný z hořkého výsledku, zasloužili jsme si minimálně bod. Ale už musíme koukat s optimismem dopředu. Věřím, že jsme tu neřekli poslední slovo. Dánové jsou hodně nebezpečný soupeř, mají dost vysokých hráčů,“ podotkl nizozemský trenér Australanů Bert van Marwijk.

Francie - Peru skupina C, čtvrtek 17.00 (Jekatěrinburg) Předpokládané sestavy

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Matuidi, Kanté, Pogba - Griezmann, Giroud, Mbappé. Peru: Gallese - Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco - Yotún, Tapia - Carrillo, Cueva, Farfán - Guerrero. Rozhodčí: Muhamad - Hammádí, Mahrí (všichni SAE).

Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 11.

Francie v sobotu proti Austrálii nepředvedla dobrý výkon. Přesto zvítězila šťastným gólem ze závěru utkání. To Peru sice na při svém návratu na MS po šestatřiceti letech proti Dánsku prohrálo 0:1, ale nezklamalo.

„Viděli jsme zápas Peru s Dánskem a byl velmi intenzivní. Víme, že nás čeká soupeř, který jde do všeho s obrovským elánem. Potřebujeme být agresivnější než proti Austrálii,“ řekl francouzský stoper Raphaël Varane.

„Necítíme žádný zvláštní tlak. Peru prohrálo první zápas, takže pod tlakem jsou oni,“ uvedl další zadák Benjamin Pavard.

Peru na světových šampionátech už sedmkrát za sebou nezvítězilo a sobotní prohra s Dánskem pro něj byla první porážkou po patnácti zápasech. Na rozdíl od úvodního vystoupení ve skupině by mohl do základní sestavy naskočit peruánský kapitán Paolo Guerrero, kterému byl těsně před turnajem pozastaven trest za doping.

Argentina - Chorvatsko skupina D, čtvrtek 20.00 (Nižnij Novgorod) Předpokládané sestavy

Argentina: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Pérez, Acuňa - Messi - Pavón, Agüero. Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinič - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič, Perišič - Mandžukič. Rozhodčí: Irmatov - Rasulov, Saidov (všichni Uzb.).

Umístění v žebříčku FIFA: 5. - 20.

Chorvati mohou jít do zápasu dvou favoritů skupiny D v klidu, protože na úvod porazili 2:0 Nigérii. Zato Argentina se úvodní remízou s Islandem (1:1) dostala pod velký tlak.

Pokud by druhý tým ze světového šampionátu před čtyřmi lety ve čtvrtek prohrál, už by neměl situaci ve svých rukách, boj o postup by si hodně zkomplikoval i v případě remízy. Argentina přitom ze skupiny MS neprošla jen jednou z posledních šestnácti účastí.

„Nemám pocit, že bychom byli v potížích. Tenhle světový šampionát je vyrovnaný. Brazílie remizovala, Německo prohrálo, Francie vyhrála velmi těsně. Je normální, že je to pro nás složité,“ uvedl argentinský obránce Gabriel Mercado.

Jihoamerický celek, který v letech 1978 a 1986 slavil zlato, v kritické chvíli spoléhá na probuzení kapitána Lionela Messiho. Barcelonský kanonýr proti Islandu za stavu 1:1 neproměnil penaltu a proti Chorvatům, jimž dal v březnu 2006 svůj první reprezentační gól, si chce spravit reputaci.

„Nesmíme začít bláznit. Je to teprve začátek MS a my jsme věděli, že to nebude lehké. Musíme se hodně zlepšit, ale je třeba, abychom zůstali v klidu. Teď půjdeme porazit Chorvatsko,“ uvedl Messi.

Chorvati možná před startem šampionátu ani sami nečekali, že už po druhém utkání by mohli oslavit postup. Ze skupiny prošli jen při premiérové účasti na MS v roce 1998, kdy vybojovali bronz.

„Naším prvním cílem je postup do vyřazovací fáze. Myslím, že toho jsme schopni, protože máme dobrý tým. Hodně se mluví o turnaji ve Francii v roce 1998. Uvidíme, jestli dokážeme něco podobného,“ uvedl útočník Mario Mandžukič.

Chorvatsko prohrálo na světovém šampionátu všechny čtyři zápasy s jihoamerickými soupeři. Tuší, že klíčem k premiérovému úspěchu proti nim bude uhlídat Messiho.

„Messi je skvělý, je to padesát procent argentinského kádru. Ale Island ho dokázal zastavit a my tu cestu najdeme také. Když ho zablokujeme, máme dobrou šanci,“ řekl útočník Ante Rebič.

„Nemusíme se argentinského kádru bát. Dokonce si myslím, že Chorvatsko má lepší hráče než Argentina, samozřejmě pokud nepočítáme Lea Messiho,“ dodal záložník Mateo Kovačič.