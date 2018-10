Hvězdný návrat v Lize mistrů: Ronaldo s Juventusem hraje v Manchesteru

Manchester United versus Juventus Turín, šlágr úterní Ligy mistrů, kterou čeští fanoušci očekávají zejména kvůli utkání Plzně na Realu Madrid.

Ronaldo si odpykal jednozápasový trest za vyloučení v úvodním duelu skupiny ve Valencii a nyní se chystá na velký návrat do míst, kde strávil úspěšné období mezi roky 2003 až 2009 včetně triumfu v Lize mistrů. Od svého odchodu z Manchesteru nastoupil proti United dvakrát v dresu Realu Madrid v a v obou zápasech skóroval.

„Všichni víme, jaké skvělé věci Cristiano v Manchesteru dokázal, ale teď je hráčem Juventusu. A my velmi oceňujeme, že se to samé snaží předvádět tady,“ řekl brankář Juventusu Wojciech Szczesny. „Bude to skvělý večer. United jsou silní a stejně jako my hrají vždy na výhru,“ dodal.

Manchester na začátku podzimu potkala velká krize, v posledních dvou zápasech se však zlepšil. Nejprve po velkém obratu porazil Newcastle a naposledy remizoval na stadionu Chelsea.

„Juventus má zkušenosti, sedmkrát za sebou vyhrál italskou ligu, má Cristiana, v posledních letech si vedl v Evropě výborně. Čeká nás kandidát na celkové prvenství, to je obrovská motivace,“ řekl trenér Manchesteru José Mourinho.

Juventus se pokusí upevnit si první místo ve skupině. Vyhrál oba předchozí zápasy a má dvoubodový náskok na United. Valencie, která se představí na hřišti posledního týmu tabulky Young Boys Bern, ztrácí na druhé místo tři body.

AS Řím po úvodní porážce 0:3 v Madridu minule rozdrtil Plzeň 5:0 a nyní ho čeká další domácí zápas s překvapivým lídrem skupiny CSKA Moskva. Ruský celek nejprve v nastavení vydřel remízu 2:2 na stadionu Viktorie a poté nečekaně porazil obhájce trofeje Real 1:0. Na kontě má o bod více než Římané a madridský velkoklub.



Liga mistrů Úterní program Skupina E

AEK Atény - Bayern Mnichov (18.55)

Ajax - Benfica Lisabon (21.00) Skupina F

Šachtar Doněck - Manchester City (21.00)

Hoffenheim - Lyon (21.00) Skupina G

Real Madrid - Viktoria Plzeň (21.00)

AS Řím - CSKA Moskva (21.00) Skupina H

Young Boys Bern - Valencia (18.55)

Manchester United - Juventus (21.00)

Schick o víkendu při překvapivé porážce AS Řím se Spalem nebyl ani na lavičce, na úterní zápas už ale bude připraven. „Schick měl malý zánět ve svalu, ale včera trénoval a myslím, že bude k dispozici,“ řekl trenér Římanů Eusebio Di Francesco. „Je dobře, že hrajeme hned po zápase se Spalem. Pokusíme se vrátit na vítěznou vlnu,“ dodal.

Další z českých krajánků Pavel Kadeřábek přivítá s Hoffenheimem lídra skupiny F Lyon. Německý nováček hlavní fáze soutěže má na kontě jen bod a bude usilovat o premiérové vítězství. V druhém duelu skupiny se představí anglický šampion Manchester City na půdě Šachtaru Doněck, který hraje kvůli situaci na východě Ukrajiny domácí zápasy v Charkově.

Skupině E vévodí dva týmy se čtyřmi body, Ajax Amsterdam a Bayern Mnichov. První jmenovaný přivítá Benfiku Lisabon a může udělat velký krok k postupu. V kádru Ajaxu je český útočník Václav Černý, který se ale po zranění rozehrává v juniorce. Bayern se o víkendu dočkal první soutěžní výhry po čtyřech zápasech a zlepšení chce potvrdit na stadionu AEK Atény.

Dalších osm zápasů třetího kola se bude hrát ve středu.