Z veder se nám točí hlava, říká kapitán Teplic před Libercem

„Ať už Liberec trénoval kdokoli, vždycky to byl nepříjemný, běhavý soupeř. Ale fyzicky jsme připravení, takže se nebojíme si to s nimi rozdat, i když budeme hrát běhavý fotbal,“ řekl v klubové televizi teplický brankář Jakub Diviš.

Kondici prověří i výheň, která v Česku panuje. Zápas vypukne v pět vpodvečer. Nejen Teplice kvůli vedru posunuly tréninky o hodinu, takže se potily od devíti ráno.

„Všichni vnímáme, že počasí je složité, byť pro všechny stejné,“ tvrdí teplický kapitán Admir Ljevakovič, kterého čeká 250. ligový start. „Trenéři se snaží, abychom se cítili co nejlíp, aby byl trénink krátký, dynamický, ale měl nějaké parametry. Musíme jít co nejdřív ze hřiště.“

I tak je peklo sportovat v pařáku, profesionál neprofesionál. „O hodinu dřív není takové vedro, ale 40 minut na sluníčku je stejně znát, točí se hlava,“ líčí kapitán.

Liberec - Teplice Sledujte dnes od 17.00 online.

Teď hlavně zatočit s Libercem, na jaře tam skláři uspěli 2:1 po brankách Vaněčka a Žitného. Slovan porazili v lize už třikrát v řadě.

„Ani teď není důvod být zakřiknutí. Máme čtyři body, to je slušný vstup. Porazili jsme Duklu 5:2, sebevědomí bychom měli mít, i když musíme být i pokorní,“ apeluje Diviš. „Když odevzdáme, co v nás je a co trénujeme, dopadne to dobře.“

Stále marodí brankář Grigar, Vošahlík a Hyčka; ten by chtěl stihnout následující zápas se Spartou.

Liberec nově cepuje Slovák Zsolt Hornyák, kapitánskou pásku dostal exteplický Breite. Slovan doma na úvod ligy porazil Karvinou, pak podlehl u mistra z Plzně.