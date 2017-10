Duel pravdy. Že Plzeň náskok neprošustruje? Sparta by mohla vyprávět

Co se vyplatí sledovat? Václav Kadlec vs. Krmenčík: souboj útočníků, kteří se potkali v reprezentaci. Plzeňský kanon střílí zatím pravidelněji, trefí se i na Letné?

souboj útočníků, kteří se potkali v reprezentaci. Plzeňský kanon střílí zatím pravidelněji, trefí se i na Letné? Biabiany vs. Petržela: Kdo je rychlejší? Vzhledem k věku by měl vítězit sparťanský sprinter. V porovnání s Petrželou ale není produktivní.

Kdo je rychlejší? Vzhledem k věku by měl vítězit sparťanský sprinter. V porovnání s Petrželou ale není produktivní. Limberský vs. fanoušci: Plzeňský rebel si zvykl, že na Letné slyší nadávky a pískot. Vyhnul by se mu jen v případě, že by po zranění ještě zůstal jen mezi náhradníky.