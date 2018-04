Zápas jara číslo 2: Slovácko potřebuje porazit Brno. Nutně

První duel, který je možné označovat jako zápas jara, fotbalisté Slovácka zvládli, když v polovině února zvítězili 2:1 v Ostravě, čímž soupeře přikovali na poslední místo.

Teď potřebují svěřenci Michala Korduly obdobně obstát i ve druhém klíčové utkání proti soupeři na sestupové příčce. Do Uherského Hradiště dnes dorazí patnácté Brno, před nímž má Slovácko v ligové tabulce po polovině jarní části náskok jediného bodu.

„Prožívat jinak to možná bude Dominik Janošek (brněnský odchovanec – pozn. red.), jinak je pro všechny vrcholem jara derby se Zlínem,“ snaží se hráče zbavit tlaku trenér Kordula. „Možná to někdo vnímá jinak, ale já jim vtloukám do hlavy, že je to zápas jako kterýkoliv jiný. Hraje se v něm klasicky o tři body. Svaz nevyhlásil, že by tentokrát byl v nabídce dvojnásobek,“ usmál se.

Slovácko - Brno Sledujte od 17.00 online.

Hráči si však důležitost utkání uvědomují. „Netřeba si cokoliv nalhávat, určitá nervozita je, každý z kluků vnímá, že jsme pod tlakem. Ten musí být. Tvářit se, že se nic neděje, to asi nejde,“ říká stoper Jiří Krejčí. Je mu však jasné, že obdobné pocity ovládají i brněnskou kabinu.

„Brno, Ostrava, Jihlava, Dukla i Zlín. Všichni jsou pod tlakem, všude se propočítávají body. Jde o to, jak se s tím kdo vyrovná. Rozhodovat můžou úplné maličkosti typu jednoho špatného odskoku balónu na drnu. Zároveň je potřeba brát na zřetel, že žijeme v nějaké bublině a v životě jsou daleko horší situace, fotbal je jen nějakou částí života,“ doplnil.

„Já u nás nervozitu vůbec nesleduji. Mužstvo má důvod si věřit, za celé jaro jsme prohráli jen dvakrát, pokaždé 0:1 a vždy jsme si zasloužili bod, v Olomouci spíš přímo tři,“ reagoval kouč Kordula.

Slovácko se celý rok potýká se slabou koncovkou. Ve 23 zápasech tým nastřílel pouze 18 branek, hůře je na tom jen právě Brno se čtrnácti góly.

„Myslím, že v těchto zápasech je zásadní udržet nulu vzadu a věřit, že tentokrát už gól dáme. Přesně tohle jsem říkal v kabině v přestávce zápasu v Karviné,“ zmiňuje obránce Krejčí čerstvou remízu 0:0.

„Tam jsme ten gól nedali, ale šance ve druhém poločase jsme na něj měli. Víme, že když branku dostaneme, dávat pak dvě je pro nás daleko horší. Myslím, že v domácím prostředí gól do brány dotlačíme.“ Už pětkrát v řadě, od domácí remízy proti Spartě, vyšel gólově naprázdno nejlepší letošní střelec Slovácka Tomáš Zajíc.

„Samozřejmě jej to mrzí a trošku se na něm projevilo, že teď z tutových šancí nedal góly. Na druhou stranu už má letos osm gólů a má v uvozovkách splněno. Musí se k němu přidat další hráči, ne aby to stálo na Tomášovi,“ zastal se svého jednadvacetiletého svěřence trenér Kordula, který měl v týdnu k dispozici po dlouhé době zcela kompletní kádr.