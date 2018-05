Těžká šichta pro Pardubice. Varnsdorfská pevnost vzdoruje už pět let

„Vůbec nevím, čím to je. Ale všechno je jednou poprvé. S poraženeckou náladou do Varnsdorfu rozhodně neodjíždíme,“ uklidňuje příznivce v rozhovoru na webových stránkách klubu kapitán FK Pardubice Jan Jeřábek.

Největším hnacím motorem soupeře Východočechů bude nejistota udržení se ve druhé lize.

„Jsou v tom namočení, a navíc mají po těch odkladech z úvodu jara hodně nahuštěný program. Určitě budou chtít body teď, ne na poslední chvíli,“ tuší Jeřábek.

Pardubická kabina se musí také vypořádat s absencemi vykartovaných. Vrátit se budou moci ve Varnsdorfu Šejvl a gólman Knobloch, nově jsou však vykartovaní Černý s Proskem a hrozba stopky na dva zápasy visí také právě nad pardubickým kapitánem.

„Moc nad tím nepřemýšlím. V zápase ani nejde před každým soubojem uvažovat nad tím, jak do něj jít, abych nedostal kartu. Uvidíme, jak to dopadne,“ nebojí se Jeřábek.

Absence několika hráčů pardubické trenéry donutila na hřiště poslat mladší hráče.

„Musíme to řešit, ale podle mě se sázka na mladíky vyplatila. Potřebují dostat šanci a minule proti Třinci (1:0) se jí zhostili velmi dobře,“ hodnotí Jeřábek.

Z nich dal o sobě vědět obzvláště osmnáctiletý záložník Tomáš Solil. „V týdnu před zápasem jsme se Soliho snažili podpořit. Nechtěli jsme na něj nakládat příliš mnoho taktických pokynů, spíš jsme ho chtěli uklidnit. Naši péči nám potom na hřišti vrátil,“ chválí spoluhráče kapitán.

Varnsdorf je na třináctém místě se sedmadvaceti body. Pardubice jsou čtvrté s pětačtyřiceti a mají rozehranou parádní sezonu. Zanedlouho budou hrát s Příbramí a mohou promluvit do postupové rošády. „Neřekl bych, že řešíme v kabině přímo nějaké konkrétní umístění. Ale do každého zápasu jdeme s čistou hlavou a s tím, že chceme vybojovat tři body. To platí v každém utkání bez výjimky,“ říká čtyřiatřicetiletý Jeřábek.