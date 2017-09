Zastaví Baník a Karviná pád na ligové dno? Nedělní zápasy ukážou

„Pro oba týmy to bude těžký zápas, my i oni jsme pod tlakem. To je realita,“ prohlásil karvinský asistent trenéra Josef Mucha. „Stejně jako Brno máme čtyři body, což je velmi málo. Rozhodně doma ten zápas potřebujeme zvládnout. A pro to, aby se nám to podařilo, uděláme maximum. Jsme si však vědomi toho, že to bude hodně těžké utkání.“

Zatímco Brňané z MOL Cupu vypadli už ve druhém kole s HFK Olomouc (1:2), Karvinští ve středu vyhráli v Kroměříži 4:0 a postoupili do osmifinále.

„S Brnem to ale bude jiný zápas,“ upozornil Mucha. „Naše sestava bude jiná a budeme muset více tvořit. Ale zápas v Kroměříži nám leccos ukázal.“

Karvinský stoper Pavel Košťál neřeší, že mimořádně náročný duel hrají zrovna s Brnem, kde dříve působil. „A ani si nepřipouštím důležitost tohoto zápasu, v každém jde o body a je úplně jedno s jakým soupeřem,“ řekl Košťál. „Je ale jasné, že máme stejně bodů a potřebujeme, hlavně, když hrajeme doma, vyhrát.“

Karvinští stejně jako Baník vyhráli hned v prvním kole. A od té doby na ligové vítězství čekají.

Ostravský trenér Radim Kučera upozornil na důležitost střetnutí s Jihlavou. „Prohrát, tak by se v tabulce dostala před nás,“ podotkl. „Výhra by naopak byla nesmírně důležitá pro naši psychiku, dodala by nám další chuť do práce.“

Motivací Baníku před nedělním zápasem ale není jen udržení náskoku před svým protivníkem, ale i možnost dotáhnout se na týmy před ním. Vždyť na deváté Teplice ztrácí tři body.

„Jihlava hraje hlavně doma velmi dobře,“ řekl Kučera. „Otočila utkání s Duklou, potrápila Plzeň a odehrála vyrovnaný zápas se Slováckem. Má šikovné, pracovité a rychlé hráče. Věřím však, že ji dokážeme potrápit, že dáme nějaký gól a v obraně budeme pracovat daleko lépe než v předchozích utkáních.“