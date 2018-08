Exligová Zbrojovka? Můžeme jen překvapit, zní z Chrudimi

Zvětšit fotografii Momentka z utkání druhé ligy mezi Chrudimí (červená) a Ústím nad Labem | foto: Martin Veselý, MAFRA

První versus třetí liga. Právě takový charakter by měl ještě na jaře fotbalový duel, který se v neděli od 20 hodin večer uskuteční v Brně. Tamější Zbrojovka v předchozí sezoně však z elitní soutěže spadla do druhé ligy, hostující chrudimský MFK do ní naopak postoupil z ČFL. Papírově tak Chrudim bude mít co do činění se sokem úplně jiné kvalitativní úrovně.