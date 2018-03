Přeskočit klokany! Teplice čeká přímý střet o sedmé místo

„Všichni víme, že zadek tabulky vyhrává, potřebujeme se dostat na hranici 30 bodů. Chceme tam být co nejdřív a dostat se do pohody,“ žádá krajní bek sklářů Jan Krob co nejdřív ligovou definitivu. Teplice mají nyní 27 bodů, na třicítku tedy můžou dosáhnout dnes, zápas vypukne ve tři odpoledne.

Skláři z posledních sedmi prvoligových zápasů na hřišti Bohemians jen jednou vyhráli, na druhou stranu klokani nedali Teplicím v lize gól už 332 minut v řadě.

Bohemians - Teplice Zápas sledujte od 15 hodin online.

„Bohemka hraje náročný, aktivní fotbal. Na jaře ale dva zápasy vyhrála a dva prohrála, my udělali čtyři body. Budeme tam chtít něco získat,“ burcoval v klubové televizi teplický záložník Jakub Hora.

Bohemians jsou doma šest utkání v řadě neporažení a naopak jejich žlutomodří soupeři venku prohráli čtyři z posledních pěti ligových partií. „V Ďolíčku se nikomu nehraje špatně, každý má rád tohle fotbalové prostředí,“ těší se Krob do Prahy. „Sice hlásí mrazy, ale to nás už nepřekvapí, když jsme hráli v minus deseti stupních Celsia.“

Zatímco klokani nevědí, zda do hry naskočí Vaníček, Teplice sčítají absencí mnohem víc. Zranění jsou Vondrášek, Rezek, Shejbal, Jeřábek a z posledního zápasu se Zlínem i Vošahlík. „Chceme bodovat, aby se víc zvedla nálada, ještě to není ono,“ tvrdí teplický Hora.

Bohemians před bitvou o 7. místo v pohodě jsou, trenér Hašek je zvedl. „Musíme předvést výkon, který nás doma charakterizuje a zdobí. Hrát poctivě, napadat, běhat a dát nějaký gól,“ plánoval v Bohemians TV záložník David Bartek. „Nedovolíme, abychom se my přizpůsobovali Teplicím, ale ony musí nám,“ hlásá kapitán klokanů Josef Jindřišek.

Podzimní vzájemný duel na Stínadlech vyústil v bezbrankovou remízu. „Ale Bohemka teď hraje hodně fotbalově, mohl by to být pohledný zápas,“ míní Krob. Pak následuje reprezentační pauza.